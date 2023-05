Mission transmission: pas impossible mais complexe

André Azzopardi veut passer la main. Le patron qui a monté la société Réalisation Diffusion Métallique (RDM) en 1987, a fait son œuvre. "Quand on a commencé, on était le mouton à cinq pattes. On faisait tous les travaux que personne ne prenait. Tout ce qui est métallique. Puis on est monté en puissance. Garde-corps, barreaudage, portail. J’ai ajouté les automatismes. Notre travail était impeccable. On s’est fait un nom."

André Azzopardi, onze ans sans prendre de congés, a le sourire quand il le dit "Même le dimanche je bossais. J’amenais les enfants à l’atelier, c’était un autre temps."

Il se balade dans les 450m² de l’atelier et salue chaque collaborateur à l’œuvre.

Le bon moment?

Quand peut-on dire que c’est le bon moment pour transmettre?

"On le sait, répond le chef d’entreprise. Le temps passe, les chantiers se succèdent, il faut faire évoluer l’entreprise pour suivre la cadence et puis un jour, on sait qu’il est temps." Temps de laisser la place. Il a des salariés qui ont 32 ans, 23ans de maison, il a su embaucher des jeunes, investir dans du nouveau matériel... Il a eu jusqu’à 15salariés. Aujourd’hui, ils sont une dizaine et ça roule. "C’était important de transmettre une entreprise saine. C’est mon gendre qui sera le nouveau patron très prochainement, si l’Administration le veut bien (rires)."

Passage de témoin

Fabrice Fernandez est le gendre d’André Azzopardi. C’est lui qui va prendre les rênes de la société. La transmission reste familiale. Le patrimoine suit les générations. C’était important.

"On en parle depuis longtemps, indique Fabrice Fernandez qui connaît bien les métiers du bâtiment. J’aime les challenges et je suis ravi que mon beau-père me laisse la possibilité de poursuivre ce qu’il a bâti durant toutes ces années. La transmission se fait doucement, lenteurs administratives obligent, mais sûrement."

Galère administrative

"Cela fait deux ans et demi que l’on a entamé la procédure, se résigne André Azzopardi, on a jamais été aussi près d’y arriver, c’est sûr."

Né à Bône en Algérie, il se retrouve né à Bonn en Allemagne et forcément, "erreur sur la personne, ça repart dans la boucle".

L’adresse est celle d’il y a quinze ans alors que les papiers sont à jour... Bref, les vacances d’André Azzopardi attendront encore un peu.

Les salariés

Une dizaine d’employés et de gros chantiers qui devraient être signés, la société RDM est solide. "Fabrice [Fernandez, le gendre d’André Azzopardi qui prend la suite, ndlr] a souhaité répondre à plusieurs marchés conséquents. Il va gérer, je n’en doute pas."

Et Fabrice Fernandez d’être serein. Chaque salarié reste en place, des jeunes ont été embauchés, et des investissements ont été réalisés pour moderniser les outils de production.

La continuité de l’activité

Toute l’activité est reprise et sera probablement étendue, pour répondre à la clientèle. Laquelle? Essentiellement les collectivités territoriales, les institutions, le Département (notamment pour les écoles et collèges des Alpes-Maritimes), l’Hôpital Sainte-Marie, le ministère de l’Intérieur avec la caserne Auvare, Orange...

Portails, automatismes, maçonnerie..., la société travaille le métal et le bois sur mesure, sur place, avec du matériel et des dessinateurs extrêmement précis. Peu de travaux signés avec des particuliers mais ce n‘est pas exclu. Tout dépend du carnet de commandes. Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise oscille entre 600k€ et 800.