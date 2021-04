Métiers du numérique, et si vous recrutiez un alternant avec Simplon?

Le secteur du numérique ne compterait que 2 % d’apprentis. Simplon, entreprise sociale et solidaire qui utilise le numérique comme levier d’inclusion pour les publics éloignés de l’emploi ou atypiques, entend faire progresser cette statistique. Parmi les 78 "fabriques Simplon" de France, celle de Cannes vient de se lancer dans l’alternance pour former aux métiers en tension et "qui ne se pratiquent traditionnellement pas en alternance", explique Laurence Bricteux, la directrice Simplon Paca-Sud.

Trois formations

Les formations développeur-concepteur, développeur web spécialisé en intelligence artificielle (organisée avec Microsoft) et Réseau, sont déjà disponibles. À Marseille et Cannes et bientôt à Nice et Toulon. Au terme de quelque sept mois de cours dispensés par des ingénieurs pédagogiques et des professionnels du numérique, les alternants intègrent pendant douze à dix-huit mois une entreprise pour appliquer la théorie.

Un diplôme équivalent bac +3

"Pour l’heure, 75 alternants sont inscrits, se félicite la directrice Simplon Paca-Sud. Notre cible? Des publics issus des quartiers prioritaires, en recherche d’emploi ou éloignés du monde du travail mais ayant déjà une première expérience en développement. Nos formations intensives débouchent sur un diplôme équivalent bac +3 avec deux certifications." Et Laurence Bricteux d’indiquer: "Depuis le début de la crise Covid, il existe une aide à l’embauche pour les alternants [5.000 ou 8.000 euros par alternant, suivant son âge et sa formation de base, ndlr], mais il faudrait que ce mode de recrutement soit davantage répandu au vu de la richesse que cela apporte à l’entreprise."

Alexandra Bréhier, qui dirige la startup Talent Coin à Gattières, est tout à fait d’accord. "Nous avons recruté Xavier Belletrud grâce à Simplon, avec qui nous travaillons déjà. Pour notre entreprise, dont le concept est de partager les talents avec d’autres sociétés, l’alternance est une notion que nous maîtrisons. C’est une richesse, cela permet de faire émerger des compétences insoupçonnées. À double sens!" D’autant que pour cet alternant-là, Talent Coin n’a pas bénéficié d’aide de l’État (son alternant a plus de 29 ans).

"Quand la reprise sera effective, les besoins des entreprises en matière de numérique, un secteur déjà en tension, seront conséquents. C’est pourquoi, il convient à mon sens d’anticiper," prévient Laurence Bricteux.

Métiers en tension

D’autres formations devraient suivre, toujours sur des métiers en tension: cybersécurité dès septembre, concepteur d’applications, etc. À noter que les Simplonien.nes sont formé.es à la pédagogie active: apprendre à apprendre, en autonomie comme en équipe.