Median Technologies signe un contrat de collaboration de recherche avec l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris

Intégrant des technologies de pointe en intelligence artificielle, la plateforme IBiposy® développée par Median Technologies permet une analyse précise de l’imagerie médicale pour caractériser les tumeurs et évaluer leur degré de malignité. Un service qui intéresse l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), premier centre hospitalo-universitaire d'Europe, qui vient de conclure avec la PME sophipolitaine un contrat de collaboration de recherche.

Celui-ci portera sur la réalisation de deux études cliniques sur le cancer du foie, quatrième cause de décès par cancer au niveau mondial, toutes populations confondues. Les deux études PHELICAR et LIVER IBIOPSY impliqueront des investigateurs coordonnateurs de deux hôpitaux de l'AP-HP, La Pitié-Salpêtrière et Paul-Brousse, et les équipes de Median qui pourront ainsi travailler sur de grandes cohortes de patients.

Valider la plateforme iBiopsy

Cette collaboration qui s'inscrit dans le contexte d'une médecine de plus en plus prédictive et personnalisée répond à des besoins médicaux non couverts concernant le diagnostic précoce, le pronostic des patients et le suivi dynamique de la réponse aux traitements. Elle vise également la validation clinique de iBiopsy® en tant que technologie innovante, fiable et non invasive pour le phénotypage des lésions hépatiques.

«Nous sommes ravis de la signature de cet accord de collaboration avec l'AP-HP, souligne Fredrik Brag, co-fondateur et directeur général de Median. L'AP-HP, qui regroupe 39 hôpitaux et accueille 10 millions de patients par an, est une institution à dimension européenne largement reconnue au niveau mondial pour l'excellence des soins, pour la recherche et pour l'enseignement. Elle représente un des plus grands viviers de données médicales de très grande qualité au monde. Cette collaboration majeure pour valider cliniquement notre plateforme propriétaire iBiopsy® répond à notre engagement de lancer les partenariats et collaborations cliniques en 2020. La mise en place d'un avec l'AP-HP ouvre de nombreuses perspectives pour des études ultérieures y compris sur d'autres pathologies.»

«Les possibilités offertes par Median Technologies pour exploiter au mieux le potentiel d'information que recèle les images tomodensitométriques (scanner) produites dans les différents services de l'AP-HP et en particulier dans ceux de La Pitié-Salpêtrière, de l'hôpital Paul-Brousse et de l'hôpital Beaujon en ce qui concerne les pathologies hépatiques devraient nous permettre de progresser rapidement vers une meilleure compréhension du contenu ‘caché’ de nos images, souligne le professeur Olivier Lucidarme, chef du service de radiologie polyvalente et oncologique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP. C'est en nouant de tel partenariat, en complément de ceux que nous avons déjà avec les laboratoires de recherche universitaire, que nous ferons progresser la recherche et particulièrement dans le vaste champ nouveau de l'intelligence artificielle et de l'analyse d'images. La société Median est très bien placée dans le secteur de l'analyse scientifique des images médicales. Nous attendons les premiers résultats médicaux de cette coopération avec impatience.»

La collaboration entre Median Technologies et l'AP-HP pourrait être appliquée ultérieurement à d'autres études cliniques.