Malongo inaugure un espace de dégustation bien particulier à l'aéroport de Nice

Le torréfacteur carrossois a conçu un espace de dégustation installé dans un container végétalisé. Les voyageurs de passage pourront déguster, à tout moment de la journée, des cafés issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique ainsi que de tartes, sucrées et salées, créées par les équipes de Ducasse Conseil.

Le corner reprend les codes et valeurs du concept boutique de la marque, à savoir un lieu privilégié de rencontres faisant écho à la notion de mobilité inhérente à l’aéroport.

Habillé de matériaux que l’on retrouve dans les cafés Malongo comme l’acier, évocateur de l’univers de la torréfaction et le chêne qui exprime le caractère éthique et durable de la marque, cet espace est surmonté d’une mini serre végétale, clin d’œil aux plantations et aux pays producteurs.