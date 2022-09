Magnets, casquettes, cartes postales... les objets souvenirs ont-ils eu la cote cet été à Monaco ?

"Par rapport aux années Covid c’était une bonne saison, voire au-dessus. À partir du Grand Prix, on est resté dans une continuité jusqu’à maintenant. Ça s’est bien calmé depuis le week-end dernier et la rentrée. On retrouve des journées normales, beaucoup plus calmes", confie une vendeuse qui officie au tabac Saint-Devote.

Les vacances d’été sont terminées, mais pour les faire durer encore quelques jours en rentrant chez soi, certains vacanciers aiment bien ramener un ou plusieurs souvenirs dans leurs bagages. Magnets, casquettes, boules à neige et objets en tout genre, la marchandise, de plus en variée, a connu son petit succès en Principauté après deux années plus compliquées à cause de la crise sanitaire.

Des achats plaisir mais surtout pratiques

Cette année, les must have ont été bousculés par l’arrivée de petits nouveaux comme les Tote bags. Ces sacs en toile souple, faciles à transporter et réutilisables à souhait, sont souvent fabriqués à base de matériaux recyclés. Un achat qui s’inscrit dans un effet de mode et une démarche écoresponsable. Un article personnalisable à souhait, comme les mugs aux couleurs de la Principauté et autres gourdes qui ont parfois été victimes de leur succès chez certains commerçants.

Avec les épisodes de fortes chaleurs qui ont touché le pays, les éventails et casquettes ont fait partie des souvenirs pratiques plébiscités par les touristes. Et une casquette a fait son petit effet. C’est bien sûr celle du héros local Charles Leclerc, en rupture de stock dans plusieurs boutiques comme dans le quartier de la Condamine. "On n’a plus rien de Charles Leclerc. On nous en demande tout le temps", explique un autre vendeur.

Si les produits à l’effigie de Max Verstappen et Lewis Hamilton ne sont pas en reste, cette année un autre pilote a été particulièrement plébiscité, Sergio Pérez. Et pour cause, vainqueur du Grand Prix de Monaco en mai, le Mexicain a fait déplacer la communauté hispanique, curieuse de découvrir la terre des exploits de son champion.

Une clientèle sud-américaine très présente au mois de juillet, comme les Nord-Américains, les Britanniques, les Asiatiques et les Espagnols. Des vacanciers qui ont fait place aux touristes français au mois d’août. "Ça a été une bonne saison par rapport aux années d’avant et le fait qu’il n’y ait pas eu de Grand Prix. C’était complètement mort [en référence aux deux dernières années N.D.L.R]. Les gens viennent pendant le Grand Prix et reviennent plus tard pendant leurs vacances", décrit un vendeur de la boutique Formule 1.