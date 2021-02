L’usine de ciment Lafarge de Contes va fermer, "près de 300 emplois" concernés

Le groupe Lafarge, qui a fusionné avec le Suisse Holcim en 2015, pour devenir le leader mondial des matériaux et des solutions de construction, a acté la fermeture de l’usine de fabrication de ciment de Contes, où elle est installée depuis 1906. D’autres sites appartenant au groupe sont concernés en France.

L’information a été confirmée ce mercredi matin par la direction de l’usine au maire, Francis Tujague.

L’élu, historiquement affilié au PCF, ne comprend pas.

"L’objectif annoncé est de fermer d’ici la fin de l’année. Les délais sont très courts, il y a un mépris au plus haut point de tout le monde. On ne comprend pas, c’est à vomir. Il y avait encore de quoi fabriquer du ciment pendant 20 ans et depuis 2018, l’activité de la carrière s’était diversifiée. La seule raison, c’est d’améliorer le profit".

Assurant son "soutien total" aux salariés, le maire qualifie cette nouvelle de "coup de tonnerre pour le département" : "70 personnes vont perdre leur emploi. Il faut ajouter à ça tous les sous-traitants, les transports… En tout, ce sont 300 emplois qui disparaissent".

Ce matin, les modalités de fermeture n’étaient pas encore connues.