L'Université Côte d'Azur et l'Armée de terre, même combat

Université Côte d’Azur et le Groupement de recrutement et de sélection Sud-Est du 99e régiment d’infanterie ont signé une convention de partenariat de deux ans dont l’objectif est de former et d’insérer au mieux les étudiants qui choisissent une filière militaire au sein de l’Armée de Terre. Cette collaboration est née d’un constat: l’Armée de Terre a besoin de profils de plus en plus divers et maîtrisant des domaines d’une complexité croissante qu’UCA est en capacité de former.

La convention vise notamment à valoriser les actions d’UCA et de l’Armée de Terre auprès des étudiants, proposer des solutions communes aux décrocheurs, élaborer des formations spécifiques liées aux préparations militaires…