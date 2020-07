L'Union des syndicats de Monaco lance une application pour répondre à vos questions sociales

Ce n’était pas forcément calculé pour tomber pile poil. Mais il faut bien reconnaître qu’avec la crise économique et sociale qu’à commencer à engendrer la crise sanitaire, l’application que lance l’Union des syndicats de Monaco tombe à point nommé.

Une application pour quoi faire, me demanderez-vous ? "C’est une bibliothèque sociale. Ça doit être le réflexe social", lance Christophe Glasser, le secrétaire général de l’USM. Ça, c’est l’aspect pratique. Pour l’aspect stratégique "avec cette application, l’Union des syndicats de Monaco s’inscrit un peu plus dans la modernité".

Centraliser l’info

Développée en interne, par Yannick Borla, salarié de l’USM, cette application est accessible sur les smartphones androïd et le sera prochainement sur les iphones, et elle répond à un vrai besoin. "Il nous fallait un nouvel outil pour communiquer. Les réseaux sociaux, c’est bien. Mais les messages y sont noyés entre une pub de voiture et les photos de restos des amis", explique le développeur amateur. Pendant plusieurs mois, il a accompli un travail titanesque. "J’avais envie de me lancer ce petit challenge."

Résultat ? Une application simple, claire, et qui propose une multitude de contenus. "Cela permet de centraliser toutes les informations sur un seul support", poursuit-il. On y retrouve donc des fiches pratiques sur la maternité, la paternité, les délégués du personnel ou les congés payés, mais aussi des articles d’information. En plus, l’application permet de recevoir des notifications quand de nouvelles publications sont en ligne.

Forcément gratuite

Évidemment, puisque l’Union des syndicats de Monaco n’est pas un service public mais une organisation militante, il y a aussi les courriers, les tracts et les affiches de la fédération. Et puisqu’il faut bien financer l’organisation, il y a même une section pour adhérer et payer en ligne.

D’ailleurs, on pourrait se demander pourquoi ils n’ont pas rendu l’application payante, au regard de toutes les informations pratiques qu’elle contient. "Nous ne l’avons jamais envisagé, confie Christophe Glasser. Pour nous, il a toujours été très clair que l’information sociale ne doit pas être payante, même si cela engendre des coûts".