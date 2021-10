L’Iscod mise sur l’alternance nouvelle génération

Une école de commerce en alternance, qui forme à distance aux métiers du futur et surtout qui est gratuite. C’est ce que propose depuis 2019 Iscod, l’une des quatre entités du groupe sophipolitain Oktogone. Iscod pour Institut supérieur des compétences de demain.

Justement quelles sont les compétences de demain? "Le marketing, la communication, le digital, le développement commercial et les ressources humaines. Ce sont des domaines d’avenir qui ne cessent d’évoluer, décrypte le directeur des relations entreprises d’Iscod, David Izoard. Plus de 700 apprentis sont en cours de formation."

Certifiée Qualiopi [certification qualité des prestataires de formation, ndlr], l’école propose une vingtaine de parcours de formation diplômants de niveau bac +2 à bac +5, gratuits et surtout rémunérés car "tous nos étudiants sont des alternants. Nous les accompagnons dans leur recherche d’entreprise, précise le responsable. Un chargé d’admission travaille avec eux sur leur projet professionnel et leurs envies pour trouver une alternance qui leur correspond. On attache beaucoup d’attention à cette adéquation", insiste-t-il.

L’apprenti acquiert ainsi une expérience professionnelle et les entreprises à l’instar d’Arkopharma, Wever, Vulog ou encore Cashmag profitent, elles, de l’aide exceptionnelle à l’alternance qui a été prolongée de six mois jusqu’en juin pour les moins de 30 ans.

Double binôme

"Notre force, reprend David Izoard, réside aussi dans notre souplesse puisque nous organisons des rentrées tous les mois. On n’impose que deux dates : celle de la rentrée et celle, finale, de l’examen. De la même façon, on échange avec l’entreprise pour créer avec elle et l’alternant un calendrier sur mesure. Cela signifie donc un calendrier pour chaque contrat, soit 700 contrats... Nous nous adaptons également et pouvons prioriser les modules de formation en fonction des missions confiées aux apprentis."

Ce qui fait que l’apprentissage retrouve toute sa qualité première: allier la théorie à la pratique sur la base du binôme apprenti-maître de stage. À ce binôme s’ajoute celui pédagogique. "Des learning coachs [un maître d’apprentissage, ndlr] qui contactent les étudiants tous les deux jours durant les deux premiers mois de la formation pour s’assurer que tout va bien." Ils conserveront ce contact mais à un rythme plus espacé jusqu’à l’examen final.

Enfin, Iscod propose, outre l’accès à une plateforme pédagogique, un enseignement mêlant plusieurs formats – classes virtuelles, Mooc, quiz, podcasts, vidéos à la demande... – pour éviter qu’une routine ne s’installe. "Nous avons un pool de professeurs, experts de leur métier, reconnus et opérationnels, plutôt que des théoriciens."

Résultat? "Un taux de réussite dépassant les 90%", s’enorgueillit David Izoard.

Et une fois que la formation est finie? "D’alternants, certains diplômés deviennent salariés au sein de l’entreprise qui les a accueillis. Certains dirigeants considèrent l’alternance comme une stratégie de sourcing de recrutement. C’est notamment le cas du secteur bancaire qui a un taux de transformation de 80%. À l’inverse, certaines sociétés renouvellent perpétuellement leur équipe via l’alternance. Elles y trouvent du sang neuf et des idées innovantes."

Preuve qu’il y a eu un changement d’attitude sur l’alternance, "Elle représente 36% des bac +3 et des bac +5, c’est un signe de maturité", assure David Izoard.



