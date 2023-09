L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques dévoile un chiffre d'affaires record pour le premier semestre 2023

Le montant du chiffre d’affaires de la Principauté au premier semestre de l’année 2023 s'élève à 10 milliards d'euros. Soit une hausse d’un milliard d’euros par rapport à l’an dernier sur la même période, selon des données révélées par l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (Imsee).

C’est la première fois que ce montant est atteint dès la fin des deux premiers trimestres. Ce sont au total près de 63.500 emplois salariés et plus de 50 millions d’heures travaillées qui ont été cumulés à la mi-2023.

Parmi les secteurs qui se portent le mieux, on note les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien avec une progression de 615,1 millions d’euros (+43,5%) ainsi que la construction qui voit sa part augmenter de 18,8% (+226 millions d’euros).

La plus forte baisse est marquée par le commerce de gros avec -1,9 million d’euros (-0,5%).