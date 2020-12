L'insolente croissance taïwanaise, dans un monde grippé par la pandémie de coronavirus

Le bénéfice trimestriel net a progressé de 36% par rapport au troisième trimestre 2019 à 4,8 milliards de dollars, tandis que l'action a grimpé de 50% depuis le début de l'année, contribuant à porter la Bourse vers des sommets.

Le bénéfice net du fabricant d'ordinateurs Acer est au plus haut depuis près de dix ans, tiré par ses Chromebooks et ses logiciels pour jeux vidéo, deux secteurs dont le bénéfice a augmenté respectivement de 94% et de 70%.

Budget voyage dans le shopping

"La demande va être plus forte que notre capacité de production à court terme", anticipe même le PDG d'Acer Jason Chen.

La pandémie a cependant fait des victimes, comme les secteurs hôtelier et touristique, plombés par la fermeture des frontières.

Les revenus cumulés des groupes hôteliers et agences de voyage cotés en Bourse ont chuté de 43% sur les 11 premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier, selon le Taiwan Stock Exchange.

Mais la dégringolade aurait été plus forte si Taïwan avait connu les confinements à répétition et restrictions drastiques qui ont été imposés dans nombre de pays du monde.

"Ce n'est pas un hasard si l'économie taïwanaise s'en sort aussi bien", observe le directeur général de Taiwan Champ Manufacturing Andy Chen.

Ses usines n'ont cessé de cracher toute l'année des masques chirurgicaux, quadruplant sa production annuelle à 700 millions d'unités. Et son bénéfice net a été multiplié par 12.

"Les entreprises taïwanaises ont une vraie expertise en matière de crise qui leur permet de s'adapter."

Pour les commerces de détail ou les restaurants, l'activité ne s'est pas ralentie.

"Nous avons déjà atteint nos objectifs de ventes et nous nous attendons à une croissance à deux chiffres pendant les fêtes", explique Jenny Chien, directrice des relations publiques de Gloria Outlets, un groupe de centres commerciaux, dans la ville de Taoyuan (nord).

Car, explique-t-elle, ses concitoyens qui sont privés de vacances à l'étranger à cause du coronavirus ont pour la plupart choisi de reporter sur le shopping leur budget voyage.