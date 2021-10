“L’InPulsion” électrique de la startup Oghji (MonacoTech) séduit Huawei

Muriel Etievant et Alexandre Mely ont poussé un petit cri de joie à l’appel de leur nom désignant le grand gagnant du concours Digital InPulse, programme d’accompagnement des jeunes pousses françaises, orchestré par Huawei France.

Le duo de Niçois représentent la startup Oghji, incubée à Monaco Tech, fondée par Pierre Fourlinnie, absent le soir de la remise de prix mais joliment salué sur scène par ses collaborateurs.

Smart home

Leur techno? Un tableau électrique digital et connecté "parce que ceux d’aujourd’hui sont composés de disjoncteurs et ne correspondent plus aux enjeux d’efficacité énergétique actuels et à venir." Muriel Etievant, directrice vente et marketing, encore émue, dotation de 30.000 euros entre les mains, est ravie de voir que la solution Oghji a fait mouche. "Pour nous, ce prix est un peu le fuel de notre moteur. Parce que la vie d’une startup, c’est une croisade quotidienne pour mener à bien un projet, y compris dans la Green Tech."

Leur tableau électrique intelligent vise une économie d’énergie de 20% pour les particuliers grâce à l’optimisation de la consommation et jusqu’à 40 % pour les professionnels (tertiaire).

Smart grid

Comment? Oghji se présente sous la forme d’une tablette murale, digitale donc, et répertorie tous les appareils électriques installés chez vous, dans vos bureaux, ateliers, administrations... On y programme des circuits qui seront intelligemment modulés [ils se mettront en marche ou arrêt tout seuls] grâce à des fonctions jour/nuit ou présence/absence.

Oghji est également doté d’une fonction de délestage automatique des circuits de basse priorité en cas de forte consommation. "Il faut savoir qu’un appareil en veille consomme 11% d’énergie", ajoute Alexandre Mely, directeur des opérations.

Oghji se pilote aussi à distance via une application mobile à installer et vous prévient quand, par exemple, vous n’avez pas mis hors tension votre four alors que vous partez travailler. Idéal pour les résidences secondaires et tout simplement pour l’usage quotidien, la solution Oghji est en totale adéquation avec le thème de de cette 7e édition niçoise du Digital InPulse : la#GreenTech.

Etaient sélectionnées à ses côtés pour pitcher devant un jury de choix (Comité Richelieu, Business France, French Tech Côte d’Azur, le CEEI Nice, responsable startups de VivaTech et Huawei France) : Qualisteo et NepTech (Aix-en-Provence), Rob (Nice) et Wise-Integration (Aix-en-Provence) qui remporte le second prix pour ses chargeurs miniatures [lire par ailleurs].

"Plus qu’un

programme, c’est un échange de cultures."

Oghji a déjà levé 200.000 euros cette année et lance une deuxième levée de 300.000 euros. "Globalement, indique Muriel Etievant, nous avons besoin d’1 million d'euros pour aller jusqu’à la commercialisation, en 2023 nous l’espérons." D’autant que ce qu’ils peuvent programmer pour un chauffe-eau, ils peuvent le faire à l’échelle d’un écoquartier – ou plus – avec une énergie qui pourrait provenir pour partie de panneaux photovoltaïques. La récompense en poche, l’équipe Oghji est rechargée à bloc pour se frotter au marché asiatique, "un marché sur lequel il faudra miser", s’accordent à dire les deux Niçois.

75 rencontres business en Chine

Les lauréats de chaque étape remportent une semaine business en Chine, plus précisément au sein des écosystèmes d’Hong Kong et Shenzhen. Départ en décembre ou janvier suivant les conditions sanitaires.

Depuis la mise en place de ce concours, "70 startups ont été remarquées, se félicite Linda Han, déléguée générale Huawei France, et une dizaine continuent de nouer des partenariats avec nos territoires. Ce voyage très intense, où nous organisons en sept jours pas moins de 75 rendez-vous business, est plus qu’un programme, c’est un échange de cultures."

Huawei affiche clairement sa volonté de créer des synergies, entre les startups françaises et leur groupe, toujours au service de l’innovation. Et Linda Han de rappeler: "Huawei possède cinq centres de recherche en France dont un en R&D fondamentale à Sophia Antipolis. Malgré tout, nous ne pouvons pas réaliser seuls l’ambitieux challenge de générer davantage d’énergie par la digitalisation tout en en consommant moins. Mais ensemble, nous pouvons construire un avenir plus vert."



> oghji.com/