L’initiative d’excellence d’Université Côte d’Azur confirmée

C’est un excellente nouvelle pour Université Côte d’Azur qui, après cinq ans, voit son initiative d’excellence UCAJEDI pérennisée suite à l’évaluation par un jury international en avril et en juin et aux décisions conjointes du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du secrétariat général à l’investissement. Elle rejoint avec l’Université Grenoble-Alpes les six premières Initiatives d’Excellence déjà confirmées.

IDEX UCA Jedi, c’est l’abréviation pour Initiative d’excellence Université Côte d’Azur Joint, Excellent and Dynamic Initiative, un projet porté par Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, alors présidente de l’université. JEDI, c’est aussi un petit clin d’œil à la sagacité des guerriers philosophes de Star Wars afin de faire émerger à dix ans une université transdisciplinaire au meilleur niveau mondial. Pour ce faire, l’Université et ses partenaires ont touché 58 millions d'euros en quatre ans et les ont injectés dans la recherche, la formation et l’innovation sur le territoire.

Changement d’échelle

Cet argent a notamment permis la création d’UCA avec la réorganisation complète de l’université en Graduate Schools [écoles universitaires de recherche, ndlr] où les formations sont adossées à la recherche académique qu’elle soit exploratoire ou appliquée. UCA Jedi a aussi renforcé les partenariats entre l’université et les acteurs socio-économiques azuréens pour devenir un levier direct et influent du modèle de croissance de son territoire.

Cet effet levier de l’IDEX se retrouve aussi dans la recherche et l’innovation et a permis à l’université d’être lauréate d’autres programmes d’investissement d’avenir (PIA) comme celui, en 2019, de l’Institut interdisciplinaire de l’Intelligence artificielle Côte d’Azur, le 3IA.

Enfin, le label a permis un changement d’échelle des ambitions internationales d’Université Côte d’Azur dotée depuis janvier 2020 d’un statut d’université expérimentale. Elle a notamment mis en place un partenariat privilégié avec l’Université Laval au Canada et coconstruit des campus à l’étranger.

Pour Jeanick Brisswalter, président d’UCA, cette confirmation "est une excellente nouvelle pour ce projet commun qui a révélé la richesse de notre site et de ses communautés et nous a conduit à ce nouveau modèle d’Université que représente Université Côte d’Azur. Nos objectifs étaient simples et ambitieux: créer et positionner sur la Côte d’Azur une nouvelle université, ayant vocation à promouvoir l’excellence dans toutes les missions de l’Université et à devenir une université de rang mondial, à fort rayonnement international tout en étant fortement ancrée sur son territoire, ils restent plus que jamais aujourd’hui un défi et cette reconnaissance nous encourage à poursuivre nos efforts."