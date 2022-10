"L’industrie va permettre à la France de se redresser"

Deux jours durant à Nice, le salon Industria Méditerranée dédié aux entreprises industrielles de la Côte d’Azur, a choisi de se focaliser sur son futur, celui d’une industrie 4.0, compétitive, plus verte et durable, et attirant de nombreux talents. Sans pour autant occulter les difficultés actuelles comme les analysent Michel Manago et Marcel Ragni, respectivement présidents d’ATICA (Alliance des Techs et des Industries Côte d’Azur) et de l’UIMM06 (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) des Alpes-Maritimes. Interview croisée.

De quoi la filière industrielle a-t-elle besoin dans les Alpes-Maritimes?

Michel Manago (M.M). De foncier pour se développer et rapatrier localement certains sites de production. D’une meilleure écoute des besoins en ressources et en capacité de logements. C’est davantage du ressort du Département et la Région qui ont les compétences pour travailler sur ces sujets.

L’industrie de la Côte d’Azur représente 30% du PIB, ce n’est pas négligeable, nous aimerions être plus entendus. D’autant que la Covid a révélé que nous avions un réel besoin d’industrie en France, qu’elle représente le socle d’une stabilité économique d’un territoire – ce que nous, industriels, savions déjà.

Marcel Ragni (M.R.). La filière a aussi besoin de formation et de talents. Il faut redonner, comme Emmanuel Macron le souhaite, une souveraineté industrielle au pays. La Covid nous a montré que sans l’industrie la France était tributaire des autres alors qu’elle a tous les outils, les moyens et les têtes pensantes. Afin de se réindustrialiser, il ne suffit pas de la volonté du chef d’entreprise ou d’un investisseur, il faut aussi trouver du personnel correspondant à nos besoins et attentes. Il faut donc le former. D’où le démonstrateur des métiers que l’UIMM06 a mis en place au sein d’Industria et qui, via un circuit guidé, expose nos métiers et savoir-faire aux visiteurs, aux 1 200 jeunes que nous avons invités et à leurs parents.

Avez-vous pu avancer sur des formations avec le Campus des Métiers qui a fait sa première rentrée en septembre dernier?

M.R. On y réfléchit. On fera aussi tout notre possible pour qu’une fois formés, ces élèves restent sur le secteur. A nous, les acteurs locaux, de s’en saisir pour permettre à ces futurs employés ou décideurs de trouver des alternances localement.

M.M. Les écoles ne produisent plus suffisamment de ressources que les entreprises sont obligées de chercher ailleurs. Il y a effectivement des carences malgré les lignes budgétaires visant à financer la formation professionnelle et reconversion.

Est-ce un problème d’image de l’industrie?

M.R. L’image de l’industrie a déjà changé. Avant les parents disaient à leurs enfants qu’ils finiraient à l’usine s’ils travaillaient mal à l’école. Maintenant, s’ils travaillent bien, ils finiront à l’usine. Les enfants veulent devenir policiers, docteurs... mais pas chaudronniers ou opérateurs sur une machine à commandes numériques!

S’ils se sont désintéressés de notre filière, c’est un peu par la faute des industriels qui, pendant des années, ont suivi l’adage "vivons heureux, vivons cachés". On innovait, on était dans la croissance et la recherche de nouveaux marchés sans se préoccuper du vieillissement de la masse salariale et de son appauvrissement. On n’est pas allés chercher cette nouvelle manne d’employés dans les écoles. Désormais, on veut briller par l’excellence de nos métiers et donner envie de nous rejoindre venir par des métiers innovants, qui n’existent pas encore que ce soit dans le développement durable, la RSE, les RH... Il y a aussi la mixité dans l’industrie. Chez Ragni [solutions d’éclairage public, ndlr], on a 36% de mixité, ce qui n’est pas mal pour une ancienne ferronnerie. On vient d’embaucher trois femmes au montage des lanternes.

M.M. L’industrie ne s’est pas cachée. Je pense que ce sont des décisions politiques qui ont amorcé cette désertification industrielle du pays et infligé implicitement une pensée collective que l’industrie était une punition de ceux qui travaillaient mal à l’école. Pourtant, le monde industriel englobe les hautes technologies: tout ce que l’on porte ou utilise provient obligatoirement d’un process industriel. Pour des raisons de prix, on n’est plus capable de faire des produits à l’unité.

On doit donc raisonner de façon industrielle mais on a oublié de le dire et de le promouvoir auprès des enseignants et des parents. On pousse aussi à la féminisation des métiers industriels mais il y a peu de filles alors qu’on travaille pour supprimer la pénibilité du travail. Ce sont les machines qui font ce qui est le plus pénible et récurrent pour l’être humain. Nous sommes sur des métiers à forte valeur ajoutée car on travaille davantage avec nos cerveaux qu’avec nos bras.

Comment voyez-vous l’industrie azuréenne?

M.M. Elle est constituée de nombreuses filières (mécanique, chimie, agroalimentaire, métallurgie...) et a une diversité incroyable de savoir-faire. C’est à la fois une richesse et une faiblesse car on ne représente pas un poids fort dans un savoir-faire comme dans d’autres régions.

M.R. L’industrie de la Côte d’Azur est très active. Les secteurs qui se sont le mieux sortis des grandes crises ont toujours été l’industrie. Même s’il va y avoir une récession et donc une baisse d’activité, l’industrie va se ressaisir, travailler différemment et permettre un redressement du pays.

À condition que le conflit sur les carburants se termine, tout comme la guerre en Ukraine…

M.R. La spéculation est mondiale; les coûts des matières premières augmentent mais ce qui coûte cher à la France coûtera cher ailleurs. Notre avance nous permettra de maintenir une main-d’œuvre qualifiée avec une rémunération de qualité et une industrie performante.