L’industrie se mobilise pour créer le monde de demain

Suivant l’adage "on n’est jamais mieux servi que par soi-même", l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) a formulé une liste de quinze propositions faisant de la réindustrialisation de la France une priorité nationale. L'objectif étant que le pays retrouve le rang qui était le sien il n'y a pas si longtemps.

Ce plan d’action qui fait la part belle à la transition écologique a été envoyé à tous les candidats à l’élection présidentielle. Ils ont été invités il y a quelques jours à présenter leur programme dans le cadre de l’événement #France2027 qui s’est déroulé en visioconférence et à la Maison de la Mutualité à Paris devant un parterre de quelque mille industriels.

Souveraineté

Pourquoi est-il si urgent de recréer un climat favorable à la réindustrialisation? Parce que "la France est devenue l’économie la plus désindustrialisée du G7, assène Eric Trappier, président de l’UIMM et pdg de Dassault Aviation. En vingt ans, elle est passée de la 6e à la 8e puissance industrielle dans le monde. C’est une question de souveraineté. Aucun pays ne peut se désintéresser de son industrie s’il veut rester indépendant sur le long terme."

Et le patron de la puissante fédération de la métallurgie de vouloir s’attaquer aux facteurs du déclin de l’industrie: la perte de compétitivité et de compétences. La première s’explique par le poids de la fiscalité et du financement du modèle social; la seconde par une inadéquation entre l’offre et la demande sur le marché du travail. Plus de 75.000 emplois ne sont pas pourvus à l’heure actuelle dont la moitié dans la métallurgie.

A cette longue décroissance qui a causé la perte de centaines de milliers d’emplois est venue s’ajouter "la pandémie qui n’est pas encore finie", souligne-t-il. La Covid a montré les fragilités de la France et la relance de l’économie cause des pénuries d’approvisionnement en matières premières. Depuis quelques jours, la guerre en Ukraine ébranle plus encore la situation. "Cette nouvelle crise est égale à celle du choc pétrolier des années 70".

Sans même parler de l’aspect humanitaire, les conséquences du conflit, notamment énergétiques, seront importantes. Surtout dans l’éventualité d’un embargo sur le gaz russe. "Nous serions dans une difficulté extrême pour faire tourner nos entreprises qui vont devoir payer le prix de l’énergie beaucoup plus cher."

Certaines filières sont directement impactées par le conflit à l’instar de l’aéronautique qui, non seulement, peine à s’approvisionner mais a aussi l’interdiction de vendre des biens aéronautiques et spatiaux à la Russie. Même topo pour le secteur automobile. "Le cours du nickel essentiel à la fabrication des batteries des voitures électriques explose – la tonne a flambé en deux jours, de 30.000 à 100.000$. Ce sera compliqué de passer rapidement à l’électrique."

Si le sujet des stocks est très préoccupant, Eric Trappier veut "préparer le monde de demain où nous devrons inventer des filières alternatives: trouver des métaux, les transformer, les qualifier pour qu’ils répondent aux normes et standards des industriels. Il faut se mobiliser sur la formation des jeunes pour enfin redonner ses lettres de noblesse à l’industrie…"