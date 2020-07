L’hôtel Hermitage a enfin rouvert, les trois palaces de Monaco prêts pour l'été

La baisse d’activité pendant le confinement, elle n’a pas connu. Fatima Tornatore est la directrice technique de l’établissement depuis bientôt dix-sept ans. Un palace qu’elle connaît comme sa poche et auquel elle apporte une attention quotidienne. « Cet hôtel est dans mon ADN, dans mon cœur », assure-t-elle.

Et elle ne l’a pas laissé tomber. Dès la mi-mars et les chambres vidées de leurs clients, Fatima et son équipe ont été les seuls membres du personnel à occuper les lieux. Avec un objectif : maintenir l’hôtel à son niveau et assurer son entretien. « Le lendemain de la fermeture, j’étais là comme si de rien n’était et je suis venue tous les jours. »

Fatima supervise alors des travaux compliqués à faire lorsque le palace est en activité : notamment reprendre toutes les dorures du lobby, du salon Eiffel, de la marquise sur le perron. « Nous avons aussi fait de la peinture, de la plomberie, l’entretien des jacuzzis. Nous sommes allés dans les détails. Le bâtiment a un âge certain, nous ne sommes jamais à l’abri d’une fuite. »

Tout le personnel technique s’est mobilisé pour mettre à profit cet arrêt forcé. « Nous sommes une équipe très soudée, on travaille en famille. Certains avaient des problèmes pour venir car il n’y avait plus de train le soir avec le couvre-feu. Nous avons trouvé des solutions pour ajuster nos horaires et pour que le bâtiment ne souffre pas du manque de personnel », détaille Fatima.

Avec une obsession : maintenir l’Hermitage à flot. « Je voulais qu’on sache que le bâtiment était seulement en train de dormir, pas de mourir. J’avais la sensation de vouloir défendre mon établissement. »

Alors, le jour de la réouverture, elle a été heureuse de le voir reprendre vie, comme si de rien n’était. « La magie de l’Hermitage est revenue d’un coup, comme si rien ne s’était pas passé. Les clients étaient là, le personnel aussi, la seule différence avec avant, c’est le port du masque. »

Géraldine Carnus est ravie de retrouver les clients