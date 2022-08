L'extension en mer de 6.000 m² du Grimaldi Forum booste déjà le tourisme d'affaires à Monaco

En juin dernier, les équipes du Grimaldi Forum profitaient de leur présence au salon IMEX de Francfort, grand-messe du secteur de l’événementiel, pour lever le voile sur leur extension en cours de construction qui permettra d’exploiter 6.000 nouveaux mètres carrés à l’horizon 2025. Soit un accroissement de 50% de sa capacité d’exposition.

"L’événementiel aime la nouveauté et nous constatons déjà beaucoup d’intérêt pour ces nouveaux espaces", confirme Sylvie Biancheri, "nous avons d’ailleurs des demandes et des options positionnées". Dont un client intéressé de disposer de tout le bâtiment ancien et nouveau, pour un événement à la rentrée 2025.

Pour l’heure, le temps est à la préparation, "il faut s’habituer à gérer ces espaces supplémentaires et à les optimiser dans leur fonctionnement par rapport à notre bâtiment existant, c’est très important, pour ne pas se bloquer dans les utilisations de tous les espaces".

"Il nous faut un hôtel supplémentaire"

Autre contrainte: donner 6.000 mètres carrés de plus au Grimaldi Forum induit d’accueillir de plus grands événements. Avec la même capacité hôtelière en Principauté? Là, le bât blesse. "Lors de conventions, il est compliqué de dire aux clients de loger des participants à Monaco et d’autres ailleurs. Clairement, il nous faut un hôtel supplémentaire à Monaco ou dans la toute proximité. C’est indispensable pour optimiser le remplissage de 6.000 mètres carrés", souligne la directrice générale, précisant que la question est sérieusement étudiée par les plus hautes autorités.

Plus largement, la rentrée de septembre affiche déjà un calendrier bien garni. Le retour des beaux jours? "On se doit d’être prudent, dans notre métier il faut prévoir, mais le calendrier s’annonce très chargé. Et les salons de la rentrée (LuxePack, les Assises de la Sécurité, Sportel) extrêmement fréquentés. Tout repart, pour autant nous constatons qu’on est dans le très last minute. Le contexte international et économique que tout le monde connaît fait que les entreprises réagissent très tardivement. On a encore de gros dossiers en option pour les mois de novembre et décembre qui ne sont pas confirmés. Ça devient notre rythme quotidien. Ça induit une forme d’incertitude dans le chiffre d’affaires et un travail supplémentaire pour les équipes, beaucoup de demandes, de sollicitations et un taux de confirmation plus faible que d’habitude."