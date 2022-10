Les Trophées TPM honorent les réussites du territoire

"Nous sommes en recherche de croissance, mais dans le respect de notre patrimoine naturel, dans le cadre d’un développement durable et vertueux, social et environnemental."

Le président de Toulon Provence Méditerranée, Hubert Falco, avait donné rendez-vous aux entrepreneurs du territoire de la métropole, mercredi 19octobre, pour la toute première cérémonie des Trophées TPM à la Maison de la Créativité à Toulon.

Un prix destiné à rendre hommage aux hommes et femmes qui créent de la richesse, de l’emploi, et contribuent au développement et au rayonnement de TPM. Les seize lauréats ont reçu un trophée conçu par Camondo. Sous la direction de l’Ecole d’architecture d’intérieur, les designers Emmanuelle Roule et Julien Benayoun ont repris le visuel de TPM – l’étoile – pour créer une pièce en fonte moulée recyclée.

"Toulon Provence Méditerranée est un acteur économique majeur, aux côtés de la Région", a insisté Hubert Falco. La métropole s’est particulièrement impliquée pour rendre le territoire plus attractif ces dix dernières années. Cela a favorisé l’installation de nouvelles entreprises, notamment grâce au déploiement du très haut débit. Cela a aussi, et surtout, évité l’exil des pépites nées dans le berceau de TPM.

Les atouts de la métropole

Certains lauréats ont d’ailleurs réaffirmé leur attachement à Toulon lors de la remise des prix. A défaut d’abondance de foncier, la métropole et l’agence de développement économique TVT Innovation ont joué la carte d’autres atouts. Notamment la mer. Toulon est la première base militaire navale d’Europe avec ses 25.500 employés. Le Technopôle de la mer doit générer entre 5.000 et 6.000 emplois à échéance dix ans. Le Pôle Mer Méditerranée regroupe 410 entreprises et organismes de recherche.

L’autre pari de la métropole a été le numérique. Défi qui a permis l’obtention du label French Tech en 2016. Hubert Falco a aussi évoqué la Silver Economy, les métiers manuels et la formation.

Il a insisté sur la nécessité du partenariat public-privé. "Nous continuerons main dans la main, à faire de TPM une métropole compétive, attractive, prête à affronter les défis d’aujourd’hui et de demain."