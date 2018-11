Les trois nouvelles tendances du clubbing décryptées au MICS de Monaco

1. Une montée

en gamme

"Les tendances de la nuit, c’est avant tout la mixologie [l’art de mélanger des boissons pour faire des cocktails, ndlr] avec une montée en gamme des boissons proposées. Mais aussi de l’effet scénique, de la LED, très visuel. Avant, il y avait quelques spots de lumières autour de la cabine du DJ. Désormais, c’est un plafond entier de LED avec des systèmes de son qui se rapprochent de la chaîne Hi-fi. Du son pointu, moins grave en termes de basses."

2. Faire la fête

à toute heure du jour

et de la nuit

"En termes de consommation, on est sur un format qui va de 14 h à 3 h du matin. La discothèque traditionnelle, de minuit à 6 h, a disparu. La moitié a fermé. En parallèle, il y a une augmentation des bars et restaurants à ambiance qui, avec les plages, ont sélectionné des créneaux horaires de quelques heures où ils invitent la clientèle à développer du festif. Celle-ci veut pouvoir s’amuser à n’importe quelle heure de la journée. Ils n’ont pas envie d’attendre le samedi soir à 1 h du matin. On est sur de l’instantané."

3. Monaco, place de la fête dans le monde?

"Mykonos est la destination tendance. Berlin, la plus pointue musicalement. Monaco, c’est l’écrin de la fête plus luxueuse, glamour. Avec une tradition de grands galas."