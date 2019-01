Les tendances que le CES de Vegas a retenues cette année

Parmi les 28 thématiques reconnues sur ce salon à grande échelle, les drones, automobiles et technologies émergentes avaient la part belle. De nouveaux espaces ont été dédiés cette année au sport technology (notamment pour le fitness), à la résilience (thème de l'année), à la monnaie digitale, aux solutions d'entreprises, à la robotique et l'intelligence artificielle et au gaming notamment. Alors que d'autres ont disparu (high end audio et kids techno) du paysage.

Notre cinquantaine de startups régionales n'avait d'ailleurs à rougir des innovations apportées à la manifestation.

Nous vous avons sélectionnés quelques clichés pour vous donner une idée de l'ambiance du salon et des innovations présentées notamment en matière de réalité virtuelle augmentée, les sièges massants de la Lamborghini, l'hélicoptère autonome de Bell Nexus (finaliste du Best of CES 2019) et les divers véhicules électriques ou autonomes développés par les gros constructeurs comme Mercedes ou Audi.