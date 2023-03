Les taxis français vont à nouveau pouvoir charger des clients à Monaco, mais sous certaines conditions

C'est la fin du principe du "chacun charge chez soi" et le retour des vignettes. Après de long mois de discussions entre les autorités françaises, monégasques et représentants des professions de taxis, VTC et véhicules de grande remise, la Principauté fait un pas "dans l'intérêt du client".

"Les prévisions touristiques laissent entrevoir de très belles perspectives pour les mois à venir. Il est nécessaire d'assurer aux clients et visiteurs de la Principauté de Monaco un service qui se déroule dans de bonnes conditions tout en préservant les intérêts de nos acteurs économiques", a fait savoir le conseiller de gouvernement - ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini, ce mercredi matin en conférence de presse.

Rappelons que depuis le début de l'année, faute d'accord trouvé entre la France et Monaco, les taxis et VTC français ne pouvaient plus prendre en charge de client sur le territoire monégasque. Uniquement les déposer et effectuer le voyage retour à vide. Et il en allait de même pour les taxis et véhicules de grande remise monégasques, interdits de charger un client en France. Chacun chez soi, donc.

Changement de situation à partir du 1er avril. Monaco remet en place son système de vignettes et autorise à nouveau les professionnels du transport individuel français à venir travailler en Principauté.

Dispositif en vigueur pour 7 mois

Dans le détail, 320 vignettes "saisonnières" vont être proposées aux professionnels : 300 pour les VTC, 20 pour les taxis au prix unique de 600 euros TTC pour 7 mois. Puisque ce dispositif restera en vigueur jusqu'au 31 octobre, période d'activité touristique et de congrès professionnels la plus forte.

Les candidats français à la vignette devront répondre à un certain nombre de critères pour être éligibles. Administratifs d'abord, mais aussi qualitatifs. "Nous souhaitons répondre à des critères de caractéristiques techniques des véhicules du label qualité français dénommé "Voiture de Transport avec Chauffeur - Limousine", qui s'aligne sur les obligations demandées aux véhicules de grande remise immatriculés en Principauté", fait savoir Jean Castellini.

Ce label, détaillé dans l'arrêté français du 11 janvier 2019, établit que : "Ce label atteste de la qualité d'accueil et de services proposée au sein des entreprises labellisées "Voiture de Transport avec Chauffeur aux clientèles touristiques". Les critères d'attribution portent notamment sur la qualité de l'accueil, le savoir-faire et le savoir-être du chauffeur, sa maîtrise des langues étrangères, la qualité des prestations du personnel, le confort et la propreté du véhicule, la qualité des informations délivrées aux clientèles touristiques, le suivi de la qualité et l'analyse de la satisfaction des clientèles."

"Il s'agit d'un dispositif français", a insisté le conseiller de gouvernement - ministre des Finances et de l'Économie. S'il n'est pas encore en vigueur dans les Alpes-Maritimes, "il l'est dans d'autres départements français, notamment en région parisienne". "Nous souhaitons, par soucis de cohérence pour nos clients, que les prestations qui leur soient proposées répondent aux mêmes critères techniques et qualitatifs."

Mais alors, qu'en est-il des taxis et véhicules de grande remise monégasques ? Pourront-ils aussi venir charger des clients en France et notamment à l'aéroport de Nice ? Pour l'heure, le gouvernement princier attend encore le feu vert des autorités françaises. "Il est nécessaire que ce dispositif soit accompagné de réciprocité", a insisté le ministre d'Etat, Pierre Dartout. Il en va du "bon sens".