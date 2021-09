Les superyachts vont bientôt débarquer au port Hercule pour le Monaco Yacht Show

Après deux années d’absence, crise sanitaire oblige, la machine logistique du Monaco Yacht Show (MYS) est actuellement à pied d’œuvre aux abords du port Hercule. Les tentes, en cours de montage, abriteront du 22 au 25 septembre les acteurs du milieu de la grande plaisance: courtiers maritimes, chantiers de construction et de rénovation de yachts, designers, assureurs, équipementiers et décorateurs feront du business avec les propriétaires et loueurs de navires. "C’est une place de marché temporaire, de quatre jours, où l’industrie vient présenter ses nouveautés, ses projets et innovations. On y observe les futurs yachts", résume Gaëlle Tallarida, directrice générale et chef d’orchestre du MYS.