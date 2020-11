Les stations de ski n'ouvrent pas pour les fêtes de Noël: les élus locaux montent au créneau

La campagne de recrutement des saisonniers pour les remontées mécaniques a également démarré. Pour les stations azuréennes, les semaines à venir vont donc être très compliquées.

Rappelons qu’Isola 2000 et Auron envisageaient d’ouvrir dès le 5 décembre pour peu que la neige ou le froid permettant le fonctionnement des canons seraient au rendez-vous.

Valberg et La Colmiane notamment devaient suivre quelques jours plus tard.

"Incompréhensible" pour Charles-Ange Ginésy

Dès ce mardi soir, le président du Département, Charles-Ange Ginésy a réagi fortement, jugeant "incompréhensible" cette décision "au regard de la réunion de concertation menée lundi par le Premier ministre et l’ensemble des acteurs de la montagne française où nous avons formulé avec les ministres concernés des propositions claires et la mise en place d’un protocole sanitaire strict, permettant ainsi d’ouvrir les stations de montagne. C’est un coup dur pour nos stations qui se tiennent prêtes à ouvrir et qui se sont préparées, depuis plusieurs jours déjà, pour accueillir les saisonniers et les vacanciers dans les meilleures conditions."

Appel au président de la République Charles-Ange Ginésy demande donc "au président de la République de revoir sa position. Nos stations doivent respirer, il s’agit d’un enjeu économique primordial".

Muselier et Estrosi lancent un appel

Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d'Azur, a demandé au président Macron et au Premier ministre Castex "d’accepter des ajustements dans un débat entre les maires et le préfet en fonction des situations territoriales".

Plusieurs stations de sports d'hiver sont sur le territoire métropolitain et l'élu souhaite qu'elles puissent rouvrir.

Frappées par la tempête Alex, il espère que les vallées de la Vésubie et de la Tinée ne subissent pas "la double peine des intempéries et de la non reprise de l'activité hivernale".