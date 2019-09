Les semelles connectées de Traxxs accélèrent et on vous dit pourquoi c'est bon pour les travailleurs isolés

La startup de Sophia Antipolis, fondée par Sylvain Rispal en 2013, conçoit et commercialise des semelles de confort qui transforment tout type de chaussures en équipement de protection et d’alarme pour travailleurs isolés.

La levée de fonds de 1,5 million d’euros auprès de Région Sud Investissement, Olbia Invest, Bpifrance, de business angels locaux ou du Grenoblois Sidas, premier fabricant de semelles français, a pour objectif d’accroître la production et d'accélérer le déploiement commercial de la startup en France et en Europe.

"On va recruter des technico-commerciaux pour proposer notre solution auprès des grands comptes", précise Sylvain Rispal, son président et fondateur. Dans les semaines à venir, trois nouveaux collaborateurs devraient rejoindre les dix salariés de la startup et "Deux autres suivront au début de l’année prochaine".

Spécialisée dans l’IoT, Traxxs est soutenue par un autre acteur de la technopole. En l’occurrence, le Groupe GSF, l’un des leaders français de la propreté et de l’hygiène en entreprise, qui équipe depuis un an ses équipes d'Xsole: "Ils nous ont beaucoup aidés et ont testé nos premiers prototypes", reprend le dirigeant. Cette première phase de commercialisation auprès des grands comptes a permis de valider la précision de sa technologie.

Et de préciser: "D’autres tests pilotes sont en cours au Brésil et en Chine et nous avons également des contacts en Australie et à Singapour. Mais la France et l’Europe restent nos marchés prioritaires." Traxxs qui fait fabriquer l'électronique de ses semelles dans le Var ambitionne d’intégrer les grands de la chaussure de sécurité comme Boa, Gore-Tex, Vibram.

Trois cas d’usage

Disposant d’une carte SIM intégrée, les Xsoles fonctionnent sans smartphone et n’engagent aucune modification du poste de travail. Ce qui intéressent les professionnels de nombreux secteurs: BTP, maintenance industrielle, énergie, aéroportuaire, télécoms, services...

Et pour cause, elles sont capables de détecter une chute. "Si le capteur intégré détecte une position non conventionnelle, une pré-alerte est envoyée au travailleur, porteur des semelles sous forme d’une vibration discontinue", explique Sylvain Rispal. Sans réponse de sa personne en danger, la semelle envoie automatiquement l’alerte à une plateforme qui avertit le responsables de site ou chefs d’équipe.

Les semelles font également office d’alerte volontaire invisible (SOS) en cas de risque, violence ou agression. Il suffit au travailleur de taper trois fois son pied droit contre son pied gauche pour déclencher un SOS invisible.

Troisième cas d’usage, le responsable sécurité peut envoyer un ordre d’évacuation sous forme d’une vibration longue à tous les travailleurs équipés.

Refusant de communiquer son chiffre d’affaires actuel, le président de Traxxs espère le voir multiplié par quatre ou cinq l’année prochaine grâce à cette levée de fonds. "Nous voulons capitaliser sur notre position de premier entrant pour nous imposer progressivement sur le marché des équipements de protection individuels connectés."