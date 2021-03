Les résultats du groupe Thales impactés par la crise sanitaire mais sauvés par l'activité défense

Touché par la crise bien sûr. Mais pas du tout coulé, bien au contraire… Le Groupe Thales – qui a des activités dans la défense-sécurité, l’identité numérique, l’aéronautique et l’espace notamment avec Thales Alenia Space basé à Cannes – vient de dévoiler ses résultats annuels.

Et n’est pas peu fier d’annoncer qu’il a largement dépassé "les objectifs du plan global d’adaptation à la crise qu’il s’était fixé", ainsi que l’a commenté Patrice Caine, son pdg.



Ce plan avait été mis en œuvre en avril 2020. Avec l’idée de maintenir les capacités productives au service des clients, de limiter les impacts industriels et financiers de la crise et de renforcer ses capacités de financement au cas où elle s’amplifierait ou se prolongerait.

Économies du plan: 850M€

Il a permis de générer des économies estimées à 850M€ sur l’année et une baisse de 25% des investissements d’exploitation à périmètre constant.



Alors bien sûr, le chiffre d’affaires – 17 Mds€ – a reculé par rapport à 2019. Moins 7, 7% qui s’expliquent essentiellement par la chute brutale de la demande dans le secteur aéronautique civile du groupe.



Après un début 2020 difficile, le deuxième semestre a vu s’afficher un fort redressement au niveau de la prise des commandes et de la rentabilité. "La marge EBIT [bénéfices avant intérêts et impôts, ndlr] avant charges de restructuration revient ainsi au niveau du deuxième semestre 2019", ce qui est plutôt rassurant.

Commandes record

Le carnet de commandes de 2020, lui aussi, est encourageant: 19 en tout pour un total de 18,473 Mds€ (en recul de 3% seulement par rapport à 2019).



Parmi celles-ci beaucoup de commandes dans le secteur Défense & Sécurité de Thales: une pour un pays du Moyen-Orient d’un système de surveillance aérienne; trois pour la fourniture de sonars de lutte anti sous-marine à la Marine américaine; une nouvelle tranche du programme Scorpion de livraison de véhicules blindés à l’armée française; deux projets de réseaux cryptés, toujours pour l’armée française...



Pour ces commandes, il est vrai que le groupe a eu quelques frayeurs aux 2e et 3 e trimestres avec des retards de signatures dus à la Covid.

Néanmoins, une réelle dynamique s’est opérée au 4e trimestre, notamment dans ce secteur de la défense et de la sécurité. Au 31 décembre, le carnet de commandes consolidé est de 34,4 Mds€, "un record historique".

Résultats: le groupe affiche aujourd’hui une trésorerie "à nouveau très solide". Ce qui, selon Patrice Caine, "illustre à la fois la robustesse de notre business model civil-défense et la focalisation des équipes sur la performance opérationnelle".

Au 31 décembre 2020, la dette nette s’élevait à -2.549 M€ contre -3.311 M€ au 31 décembre 2019.

Mention spéciale aussi pour la stratégie digitale (utilisation de l’intelligence artificielle, du big data, du cyber et de la connectivité pour irriguer les activités du groupe).



De beaux succès ont été affichés dans la défense, la signalisation ferroviaire, la protection des données et le spatial.

Même si les commandes spatiales sont en baisse de 5% en 2020, Thales Alenia Space (TAS) a néanmoins obtenu la construction de deux satellites de télécoms pour l’opérateur luxembourgeois SES, participé à la mission Exomars 2020 et été sélectionné par l’Agence spatiale européenne (ESA) pour fournir la nouvelle génération de satellites nécessaires à la poursuite du programme Copernicus.

Et pour 2021?

Côté perspectives, bien sûr l’activité demeure affectée par la crise sanitaire. Mais le groupe va poursuivre sa stratégie et ses mesures d’adaptation.



Si le contexte sanitaire et économique ne subit pas de nouvelles perturbations majeures, le Groupe Thales se fixe comme objectif un chiffre d’affaires dans la fourchette de 17,1 à 17,9 Mds€.