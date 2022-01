Les restaurateurs de Monaco à la peine avec l'obligation du travail à distance jusqu'au 31 janvier

L’impact du télétravail se ressent déjà sur la route et les rails avec une diminution flagrante des voyageurs en gare et une baisse de 10% des véhicules transitant par Monaco. De fait, cela fragilise les affaires comme nous le confiaient certains responsables de commerces de proximité .

"On va droit dans le mur"

"Le télétravail est un frein. J’ai beaucoup de remontées de restaurateurs qui se plaignent de l’absence des clients. Dans les rues, il n’y a pas grand monde, y compris le soir", confie Alberte Escande, présidente de l’association des industries hôtelières monégasques.

L’un d’entre eux, à la tête d’une affaire à La Condamine, mâche moins ses mots. "C’est la mort assurée des petits commerçants. Ce ne sont pas les résidents qui font vivre Monaco, mais les travailleurs, lâche cette personne, épuisée. Avant la Covid-19, il fallait réserver pour manger chez moi et je tournais entre 120 à 150 couverts par midi. Pendant la crise, sans le télétravail, entre 80 et 100 couverts. La semaine dernière, c’était catastrophique: entre 35 et 50 couverts. On va droit dans le mur."

De Fontvieille à la Condamine, en passant par Monte-Carlo, le constat est largement partagé. Petites comme grosses affaires.

"Nous avons constaté une baisse entre 30 et 40% selon l’emplacement du restaurant. Par exemple, les établissements situés sur l’avenue Princesse-Grace sont moins impactés que ceux du quartier de Fontvieille", chiffre Riccardo Giraudi à la tête de neuf restaurants et d’un service de livraison à Monaco.

Zéro commande de galettes

Dans la galerie commerciale de Carrefour, Steve Ghirardo, directeur de Maison Mullot et Dubernet Gastronomie, a constaté "un ralentissement sur les viennoiseries du matin, le snacking et les plats du jour".

Mais aussi sur la pâtisserie de l’Épiphanie. "D’ordinaire, on a des dizaines de commandes de grosses galettes pour les entreprises. Cette année, on en a eu zéro. C’est un préjudice", déplore-t-il.

Un peu plus loin, sur l’esplanade, Livio Minguzzi, responsable du snack-bar-café Le Kiosque, limite la casse. "Avec le télétravail, j’ai perdu la moitié de mes clients. Il faut faire avec. Mais, on survit car on a la chance de travailler aussi avec les locaux et les retraités qui font leurs courses à côté."

Une peur de l'avenir

Elle aussi dépendante des salariés de la Principauté, Daya Pasquier, gérante du restaurant Eola niché sous les arcades de la place d’Armes, craint pour la viabilité financière de son affaire. "Depuis décembre, c’est très compliqué. Le télétravail a été la goutte d’eau. On fait 30 couverts par jour. Les livraisons nous sauvent un peu, nous confiait-elle ce mercredi. J’ai beaucoup de charges, notamment avec les fournisseurs, et j’ai du mal à payer sans être dans le rouge. On n’avait jamais eu ce problème jusqu’alors."

Avec un chiffre d’affaires en dents de scie - au gré des vagues et des mesures sanitaires, pourtant nécessaires dans cette lutte sans fin contre la Covid-19 - le milieu de la restauration se sent frustré.

"Cette pandémie nous fait mal. C’est dur d’être commerçant en ce moment, reconnaît Gilles Delarouere, gérant de Woo dans la rue Princesse Caroline. On avait fait une belle fin d’année. On était en progression, on avait changé notre façon de travailler. Mais début janvier, c’est dur. La rue est vide. Dans les banques autour, les salariés ont la Covid-19 ou sont cas contact. Pour l’instant, on tient. Mais il ne faudrait pas que cela dure trois mois. L’idée, ce n’est pas de licencier…"

Bon nombre des restaurateurs interrogés, à l’instar d’Axel Giudicelli du Giudi’s à Fontvieille, prêchent pour un retour des aides économiques afin de passer ce cap: le CTTR, notamment. "Ce ne serait que du positif pour nous. Avec cette situation en dents de scie, on ne peut plus rien prévoir. Deux années que ça dure. J’avais prévu d’embaucher une personne car on sentait une reprise. Ça ne se fera pas…"

Ce vendredi, le gouvernement princier n’a pas fait d’annonces en ce sens. Au contraire, les mesures se sont renforcées dans les restaurants: le nombre maximum de convives à table passe de 12 à 8 personnes et l’espacement entre les tables est augmenté à 1 mètre 50. "Un nouveau coup dur", souffle, dépité, un restaurateur de la Condamine.

Notre dossier complet à retrouver dans notre édition Monaco-Matin du 10 janvier 2022.