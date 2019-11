Les ressources humaines ont remis leurs trophées à Monaco

Leur histoire a démarré il y a un an avec la conception de la plateforme "Travailler à Monaco", dont une nouvelle version sera disponible en janvier prochain. Un site en lien avec la direction du Travail et de l’Emploi qui propose, comme son intitulé l’indique, de mettre en relation employeurs et potentiels salariés.

Mardi soir, Joël Richmond, Carlo Casaccia, Charlène Ureta et Bogdan Dinu ont décerné les premiers Trophées RH (Ressources Humaines) au cinéma des Beaux-Arts. Un lancement supporté par Stéphane Valeri, représenté par Balthazar Seydoux et près de deux cents professionnels.

"Lors de mes différents échanges, la communauté RH m’a exprimé cette volonté de se réunir, de partager et de s’inspirer les uns des autres", note Bogdan Dinu. "Il y a une vraie demande", souligne effectivement Carlo Casaccia.

Une association de RH en 2020

Pour cette première édition, et avec le soutien de quatre partenaires (Gramaglia, SAP Agentil, Procadres International et ARC Monte-Carlo), neuf trophées ont été décernés. Une première étape et comme un préambule à une entreprise bien plus ancrée dans le quotidien des actifs de la Principauté.

"Nous avons l’intention de créer, en 2020, une association de professionnels RH pour poursuivre et développer les échanges sur les bonnes pratiques", explique Bogdan Dinu.

Dans un pays qui affiche une progression de 3,7% du nombre de salariés en un an (56 303 salariés au 31 décembre 2018, dont 51 601 dans le secteur privé), fédérer ceux qui signent tous les jours des contrats de travail est certainement une heureuse initiative.

palmarès

RH de l’année: Crédit du Nord - Eric Vernusse

Talent RH de l’année: Crudeli Monaco SAM - Sabrina Gottenkieny

Marque Employeur & Meilleure expérience intégration: Grant Thornton Monaco - Michael Mangano

Esprit StartUp: iDruide Éducation - Anaïs Vella

Meilleure expérience intégration & Meilleure stratégie digitale: Monaco Digital | Avangarde - Nassima Chemini

Qualité de vie au travail & Gestion des Talents: SBM Offshore - Didier Beynet

Savoir +

tropheesrhmonaco.com