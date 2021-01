Les remontées mécaniques ne rouvriront pas jeudi en France

"Le gouvernement est bien conscient qu'il y a un besoin de visibilité pour le secteur de la montagne et on s'attache à leur donner le plus vite possible cette visibilité pour la suite de la saison", a ajouté le secrétaire d'Etat, précisant toutefois qu'aucune nouvelle date ne devrait être fixée avant le Conseil de défense de la semaine prochaine.