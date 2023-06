Le président délégué de la SBM Stéphane Valeri confirme les bénéfices record de l'année et le doublement de la prime versée aux salariés

Pas de doute, la pandémie de Covid-19 est bien de l’histoire ancienne à la Société des Bains de Mer. Alors qu’une partie du chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 avait été impactée par les restrictions sanitaires - déplacements, couvre-feu, événements majeurs à huis clos ou avec une jauge -, les résultats de l’exercice 2022-2023 ont été présentés, ce jeudi, comme "les meilleurs de l’histoire de la SBM" par Stéphane Valeri, président délégué de la SBM, en poste depuis le 24 janvier. Avec une exploitation normale des divers établissements: hôtels, restaurants et casinos. "Ces résultats sont très peu les miens. Ils sont avant tout ceux obtenus sous la présidence de Jean-Luc Biamonti et par le travail des collaborateurs du groupe", a-t-il rendu hommage.

Les joueurs plus chanceux

Ainsi, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, le chiffre d’affaires du groupe SBM s’établit à 667 millions d’euros (+136,5 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent) avec une amélioration des recettes dans l’ensemble des secteurs d’activité.

Les jeux progressent de 7% avec 215,4 M€ de chiffre d’affaires, principalement grâce à l’activité des jeux de table. En revanche, malgré une hausse des mises, l’activité des appareils automatiques présente une légère diminution des recettes."Cela s’explique par des aléas défavorables en particulier au Casino Café de Paris", justifie Stéphane Valeri. Traduction: les joueurs ont été plus chanceux qu’à l’accoutumée.

Quant au secteur hôtelier, il a rapporté 325,1 millions d’euros, soit une hausse de 111,8 millions d’euros, permise, on l’a dit, par la levée des restrictions sanitaires et de déplacement.

Enfin, le secteur locatif (cela regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Monte-Carlo Bay, du Balmoral, des Villas du Sporting et du One Monte-Carlo., ndlr) présente un chiffre d’affaires de 124,8 millions d’euros (+6%), grâce à la mise en location progressive des derniers espaces au One Monte-Carlo et à l’indexation des loyers.

Le chiffre d’affaires du groupe SBM s’établit à 667 millions d’euros (+136,5 millions d’euros par rapport à l’exercice 2021-2022) avec une amélioration des recettes dans l’ensemble des secteurs d’activité. Photo Jean-François Ottonello.

Un bénéfice opérationnel de 72,2 millions d’euros

"Le résultat opérationnel du groupe SBM s’établit ainsi en bénéfice de 72,2 millions d’euros contre un profit opérationnel de 35,4 millions d’euros pour l’exercice précédent", ajoute Stéphane Valeri.

Grâce à la contribution (très) positive de la participation de 47,30% dans Betclic Everest Group - transférée en juin 2022, via sa filiale internationale, par voie de cession et d’apport à FL Entertainment -, le groupe SBM présente un résultat net consolidé de… +896,2 millions d’euros! Contre un profit de +76,4 millions d’euros pour l’exercice 2021/2022.

"Cela va nous servir à financer de nouveaux relais de croissance à l’international pour développer notre marque, à acquérir un certain nombre d’établissements hôteliers, de restaurants et casino, ou à en créer. C’est une chance pour notre groupe", confie Stéphane Valeri.

La priorité de la SBM est d’acquérir un hôtel de prestige dans les Alpes du Nord mais on ignore précisément le lieu. "Nous sommes tenus pour le moment à la confidentialité des négociations, explique-t-il. Je vous confirme que la SBM est très attractive. Depuis nos annonces, je reçois une proposition de vente par jour, et encore je suis en dessous de la réalité." Floride, Europe et ailleurs dans le monde… Mais la SBM se laisse le temps. "On ne doit pas se disperser. On ne passera pas de zéro acquisition dans l’histoire de l’entreprise à cinq acquisitions dans l’année. Je ne renonce pas, non plus, à l’idée de postuler pour l’achat d’un casino à Londres. Encore faut-il avoir une opportunité."

Stéphane Valeri, président-délégué de la Société des Bains de Mer. Photo Jean-François Ottonello.

En veille sur le sujet des jeux de casino en ligne Repenser le Méridien Beach Plaza Questionné courant mai sur l’avenir de la SBM à l’Est de la Principauté, Stéphane Valeri avait, entre autres, confié sa volonté de candidater pour repenser le Méridien - dont les murs sont propriétés de l’État - et d’en faire un nouveau complexe hôtelier et balnéaire 4, voire 5 étoiles. Dans un entretien fleuve accordé à Monaco-Matin, le prince Albert II avait glissé deux mots sur le sujet. "Pour le Méridien, il y a eu plusieurs idées mais le projet final n’est pas encore déterminé et ce n’est pas demain matin qu’il y aura un permis de construire." Ce jeudi, sans citer cette interview, Stéphane Valeri est revenu sur le sujet. "Je me devais et je me dois de porter la candidature de cette belle entreprise. Je suis dans mon rôle, je défends les intérêts de la SBM. On a le savoir-faire, la compétence pour, le moment venu, postuler pour être la société qui pourrait reconstruire et exploiter le Méridien. Nous ne sommes pas décisionnaires. C’est un terrain qui appartient à l’État, c’est lui qui décidera ou non de retenir notre projet. Ce ne sont que des ébauches d’idées pour le moment, on n’a pas encore travaillé sur un projet Méridien. C’est beaucoup trop tôt." Les jeux de casino en ligne "Un groupe de travail est en place pour analyser le potentiel de développement des jeux de casino en ligne. Une proposition de loi française venant d’un député MoDem tendrait à les légaliser à partir de 2030 en France. Nous restons attentifs et en veille sur le sujet. S’ils étaient autorisés, la SBM se devrait d’être présente, évidemment." Des hôtels partiellement rénovés "Il faut entretenir régulièrement nos hôtels. Lors de l’exercice prochain, il y aura une rénovation progressive, par étages, de l’Hôtel Hermitage et du Monte-Carlo Bay." Le New Moods "Quelques travaux de décoration seront nécessaires au Moods, que nous souhaitons rouvrir au printemps prochain. Il y aura une nouvelle cuisine et la carte sera confiée à Marcel Ravin. Il y aura de la musique vivante mais aussi des spectacles d’humour avec un Comedy club. Salim Zeghdar et Hassan de Monaco cherchaient un lieu depuis un certain temps. Nous étions faits pour nous rencontrer. Nous allons en parler."

Une prime doublée Bonne nouvelle pour les milliers de salariés de la SBM. Grâce à l’abondant résultat opérationnel obtenu lors de l’exercice écoulé, les dirigeants ont décidé de doubler la prime d’intéressement annuelle, habituellement versée en octobre. "L’an passé, chaque salarié avait touché environ 1.000€. Cette année, ce sera environ 2.000€", se réjouit Stéphane Valeri, président délégué du groupe. Seule une quinzaine de cadres dirigeants, dont les neuf membres du comité exécutif, ne toucheront pas cette prime. "Elle fait partie d’un ensemble de mesures qui constitue le modèle social de la SBM. Tous les trois mois, aussi, nous indexons les salaires par rapport à l’inflation."







Grand cru pour le GP Bien qu’il soit trop prématuré de communiquer sur des chiffres précis - entreprise côtée en bourse oblige - Stéphane Valeri a néanmoins dévoilé une tendance économique du 80e Grand Prix, lequel s’est achevé dimanche par la victoire de Max Verstappen. "Il y a eu beaucoup de monde. Le résultat global est au niveau de l’année dernière, déjà exceptionnel. On fait un peu mieux sur l’hôtellerie et la restauration mais un peu moins bien sur les gains du casino, bien que le volume de jeux soit toujours très important", confie-t-il. Preuve, donc, que les joueurs ont la main chanceuse.