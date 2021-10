Les mécanos à domicile lèvent 2 millions d’euros

La startup de Roquefort-les-Pins, récemment installée sur la technopole de Sophia Antipolis, n’en finit plus de rouler des mécaniques. GoMecano, emmenée par ses cofondateurs Alexandre Nivesse et Mathias Boutsen, vient de lever 2 millions d'euros auprès de Rise Partners, Région Sud Investissement et autres investisseurs privés dont de "gros business angels", précise son président Alexandre Nivesse.

À domicile ou au travail

Créée en 2017 avec cette idée de "redonner l’envie de prendre soin de sa voiture", la startup poursuit le développement de sa solution qui consiste à envoyer un GoMécanien chez vous ou sur votre lieu de travail pour réparer votre automobile. Des devis faciles à réaliser, en ligne, avec aide si besoin, et aucune surprise quand la facture arrive. Voilà les forces de GoMecano, leader sur le marché français dans ce domaine.

L’équipe a écumé les incubateurs et accélérateurs: Paris Tech, Allianz et aujourd’hui Le Village by Crédit Agricole Côte d’Azur, "d’excellents tremplins distillant de bons conseils en stratégie et en levée de fonds, essentiels pour l’expansion d’une startup. Toute l’équipe de GoMecano est fière du nouvel élan induit par cette deuxième levée de fonds". En 2019 les fondateurs avaient levé 420.000 euros pour peaufiner le logiciel de devis en ligne et étendre la solution.

Déjà 150 GoMécaniciens inscrits pour réparer les véhicules des particuliers mais également sur les flottes d’entreprise. "Depuis fin 2020, nous avons pour clients La Poste, la chambre de métiers et de l’artisanat ou encore Aiways et de ses véhicules électriques." Car une partie des GoMécaniciens est également formée en interne pour intervenir sur des modèles électriques.

Bientôt l’international?

Déployée en Région Sud, Montpellier et Toulouse, la solution GoMecano séduit. "Avant la fin de l’année, nous allons déployer Lille et Paris et en 2022 Lyon et Bordeaux. Je pense que nous lancerons ensuite une troisième levée de fonds pour viser l’international", assure Alexandre Nivesse. Chez GoMecano, on a de quoi faire vrombir les moteurs avec en 2020 pas moins de 12.000 interventions réalisées dans 150 villes de France et une installation toute récente à Sophia Antipolis pour accueillir les vingt collaborateurs actuels. "Nous sommes en période de recrutement. Nous constatons une forte demande sur les flottes entreprise, véritable gain de temps pour l’employeur comme le salarié qui n’a plus à se déplacer pour amener le véhicule chez le garagiste."



