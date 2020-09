Les mauvais chiffres attendus de l’économie monégasque

Il y a des bulletins trimestriels de l’économie monégasque plus marquants que d’autres. Le bilan des mois d’avril, mai et juin l’est tout particulièrement, la période englobant à la fois un mois complet de confinement et la reprise progressive de l’activité, selon les secteurs concernés.

Autant dire que les chiffres présentés lundi au Ministère d’État par Sophie Vincent, la directrice de l’Imsee, et commentés par les deux conseillers-ministres directement concernés – l’Économie et les Affaires sociales – étaient très attendus, à la fois par le monde de l’économie et le gouvernement princier.

Le bilan général va de soi: "Les chiffres ne sont pas aussi bons que ceux de l’an dernier", "des contre-performances étaient attendues", "Monaco doit continuer à accompagner les acteurs économiques qui souffrent".

Voilà, en substance, ce qu’en pense Jean Castellini, le conseiller-ministre des Finances et de l’Économie.

Voici, dans le détail, les principaux enseignements de cette photographie de l’économie monégasque au deuxième trimestre 2020.

1. Les mauvaises nouvelles

- Le chiffre d’affaires global de la Principauté (hors activités financières et d’assurance), comme prévu, est en recul de 12,9 %, accusant une baisse de près d’un milliard d’euros à fin juin, comparé à la même période de 2019. Évidemment, entre le confinement et l’annulation des épreuves automobiles en particulier, le coup porté aux rentrées financières est rude. « Nous retrouvons le niveau de chiffre d’affaires de 2016 », commente Sophie Vincent.

- Le commerce extérieur (hors France) est en chute libre: les achats en baisse de 51 %, et les ventes de 36,7 %. Les transactions avec l’Union européenne sont en baisse, mais les exportations (-33 %) ont mieux résisté que les importations (-41 %).

C’est la conséquence mécanique de la fermeture des frontières. La directrice de l’Imsee indique que, là aussi, "après deux excellentes années, on retrouve un niveau légèrement inférieur à 2016-2017". La balance commerciale accuse ainsi un déficit global de 63,2 %.

À noter quelques éclaircies dans ce ciel assombri par la Covid-19 : la Suisse reste le premier client de la Principauté (+7,8 % d’exportations) et la Chine devient son premier fournisseur (+50 %). Dernière précision: les importations en provenance des États-Unis ont doublé.

- L’emploi dans le privé enregistre un recul de 13,8 %, soit une perte de 8.000 emplois. Les secteurs les plus touchés sont, sans surprise, l’hébergement et la restauration (-36,4 %), Ceci étant, une embellie commençait à se profiler à la fin du trimestre puisque le nombre d’emploi remontait de 13,2 % en juin, par rapport à mai 2020. Une tendance très marquée dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, déconfiné début juin, dont les effectifs ont augmenté de 74 % entre mai et juin.

- L’immobilier plonge, après un premier trimestre où le secteur tirait son épingle du jeu. D’avril à juin, seulement quatre appartements neufs ont été vendus, soit une baisse vertigineuse de 85,7 % par rapport à 2019. Les reventes, en revanche, sont strictement identiques à 2019, avec 193 transactions, même si elles diminuent en valeur (-8,9 %). Une explication: un an plus tôt, sur les 193 reventes, on comptait sept villas ou immeubles qui avaient tiré vers le haut le montant global des transactions.

2. Les (relatives) bonnes nouvelles

- Les créations et radiations d’entreprises repartent à la hausse en mai. Ça, c’est encourageant. Paradoxe de la période : Monaco constate une baisse des radiations par rapport à 2019 (208 contre 268), qui s’explique par le déploiement d’aides publiques exceptionnelles aux entreprises. Bon, bien sûr, le nombre de créations d’entreprises dégringole (-28 %, après -54 % de mars à mai).

- La finance traverse la crise sanitaire assez sereinement. Sur les douze derniers mois, le montant des actifs des banques est positif (+2,2 %), notamment grâce à une nette augmentation du montant des crédits octroyés (+8,3 %) et des dépôts (+3,1 %). Sur le deuxième trimestre, le montant des actifs suit une tendance à la hausse (+1,3 %).