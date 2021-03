C’est Noël en mars pour Ellcie Healthy, la startup azuréenne à l’origine des lunettes connectées détectant les chutes et l’endormissement au volant.

Son projet consistant à intégrer davantage de capteurs dans la monture pour monitorer la santé et le bien-être des seniors a remporté mercredi dernier le concours régional Sud Centre-Est de La Fabrique Aviva.

Et décroché une place pour la finale nationale en juillet qui lui permettra de concourir pour 100.000 € supplémentaires.

Des projets en ligne de mire

En attendant de se frotter aux finalistes des autres régions, les 60.000 € obtenus au concours régional lui "permettront de poursuivre la R&D, explique, ravi, Philippe Peyrard, son fondateur et dirigeant. Pour une startup, c’est l’équivalent de deux chercheurs à temps plein pendant un an."

Des recherches qui ont pour objectif d’intégrer, à terme, une vingtaine de capteurs non intrusifs dans les montures et qui collecteront en temps réel des paramètres physiques, physiologiques et environnementaux.

À l’instar de celui infrarouge positionné près de la tempe et qui récupère la température corporelle. Ou ce magnétomètre qui fournit la position en 3D de la personne.

"Nous sommes aussi en train de faire la même chose pour l’électrocardiogramme (ECG). La solution que nous testons actuellement consiste à mettre les pouces sur la monture comme si on voulait retirer les lunettes et cela suffit pour récupérer le rythme cardiaque et établir un prédiagnostic", détaille Philippe Peyrard qui travaille en liaison avec une cardiologue du CHU de Nice.

Un champ des possibles

très large

Autre axe de recherche scruté de près par Ellcie Healthy : la prévention des chutes. "Les lunettes Serenity commercialisées depuis novembre dernier [sous le nom Prudensee dans le réseau Optic 2000, ndlr] détectent les chutes qui sont un problème de santé publique reconnu chez les seniors mais nous allons plus loin en voulant les éviter."

D’où les tests menés en collaboration avec le service de gériatrie du CHU de Nice, la plateforme Fragilité et le concours de la direction des Seniors de la Ville de Nice.Ce qui permettra à la startup de vérifier la solidité de son algorithme.

Ellcie Healthy qui fêtera ses cinq ans en mai multiplie les projets de recherche. "On mène depuis plus d’un an un pilote avec le groupe Veolia intéressé par les possibilités que la monture offre aux travailleurs isolés et on est aussi sur le projet Artefact de l’Université Côte d’Azur qui veut redonner aux non-voyants une visibilité sur leur environnement. Nous avons aussi été sollicités pour traiter la narcolepsie."

Sans oublier un sujet qui tient très à cœur à Philippe Peyrard, "les maladies rares et les tétraplégiques qui peuvent communiquer par clignements de paupières".

Pourquoi un champ d’action aussi large? Parce que le but avoué de la startup qui table sur 2M€ de CA d’ici 18 mois est de faire de la lunette un hub de capteurs qui, dans le futur, pourra être une aide à la télémédecine.

"Les données vitales récupérées permettront de faire un prédiagnostic", explique le dirigeant qui est en train de boucler une levée de fonds de près d’1M€ auprès de Région Sud Investissement, de Bpifrance, de la Cecaz et du CIC.

"Une autre levée d’un montant compris entre 1,5 et 3 M€ suivra en fin d’année pour industrialiser la génération 2 de nos montures et obtenir la certification Dispositif médical."

D’ici là, les vingt collaborateurs d’Ellcie Healthy gardent les yeux fixés sur la finale nationale de La Fabrique Aviva.

ellcie-healthy.com