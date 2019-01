Pizzorno Environnement

et GRDF s’associent pour la production de gaz renouvelable

Pizzorno Environnement, spécialiste de la gestion de déchets, et GRDF, opérateur historique de distribution de gaz, ont signé une convention de partenariat visant à développer la production et l’utilisation de gaz renouvelable. Pour répondre aux exigences de la ville de demain, Pizzorno Environnement prévoit de développer l’utilisation de véhicules à faibles émissions fonctionnant au gaz naturel véhicule (GNV) et BioGNV et à l’électricité. Dans le cadre du partenariat avec GRDF, l’exploitation de ces véhicules propres s’accompagne de la réalisation de stations d’avitaillement.

C’est déjà le cas à Vénissieux (69) où l’entreprise dracénoise va substituer le GNV utilisé actuellement dans les bennes de collecte par du BioGNV issu de la méthanisation des boues de la station d’épuration du Grand Lyon. Ce BioGNV produit localement est une énergie 100% renouvelable et est déjà utilisé dans le cadre de l’avitaillement de 26 camions. A Draguignan, une station d’avitaillement GNV servant aux camions de transport des déchets et aux autorcars interurbains devrait bientôt voir le jour.

Lancement de la première opération de bail réel solidaire en Paca

Spécialisé dans l’innovation sociale et le logement coopératif, le Groupe Gambetta lance, via son organisme foncier solidaire La Foncière coopérative de la Région Paca, la première opération en bail réel solidaire (BRS) de la région. Ce dispositif qui a pour objectif de faciliter l’accession à la propriété des ménages les plus modestes sera réalisé en partenariat avec l’Etablissement public foncier Paca et la commune de La Croix-Valmer où seront érigés 42 logements courant 2021. Les prix de vente avoisineront 2.800 euros le mètre carré, bien inférieurs au prix moyen du neuf de 5.200 euros du quartier.

Projets innovants : un centre international de ressources et d’essais de drones dans le var

Six projets innovants d’un montant total de 38 millions d'euros ont été présentés dernièrement à l’hôtel de Région de Marseille lors du 4e Comité d’ingénierie financière des Opérations d’Intérêt régional (OIR).

La Région Sud et son opérateur l’ARII (Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des entreprises Provence-Alpes-Côte d’Azur) accélèrent ainsi les projets structurants et complexes et aident, via le comité, à trouver les bons financeurs pour les accompagner.

L’un de ces projets devrait être situé dans le Var à Pourrières: le Centre international des ressources et essais de drones a pour ambition de structurer les plateformes de drones régionales en un opérateur qui mutualiserait des moyens humains, des équipements techniques et une force commerciale.

L’objectif est de disposer dans la région d’un centre de certification et d’essais en vol de drone qui répond aux réglementations en vigueur. Son centre de gravité serait situé à Pourrières où l’autorisation de vol permanente représente un atout majeur.

S’insérant dans un marché porteur, ce projet s’ancre dans l’OIR Industries du Futur et constituerait des apports forts pour le tissu économique local avec l’accélération du développement de la filière drone en région, notamment vis-à-vis de la concurrence française et internationale.



Les autres projets sont :

Le Campus des métiers et des qualifications (Nice) adaptera l’offre et la formation aux enjeux de la silver economy.

Le Cluster Santé Nice (Delvalle 2) qui vise à créer un lieu totem destiné au développement des entreprises de la santé au sein de la Cité européenne de l’innovation en Santé.

Dans le Vaucluse, la Villa créative Supramuros (Avignon Université) offrira des services dédiés à l’innovation, la recherche et la formation tout au long de la vie de l’entrepreneuriat dans la culture et les industries créatives.

Nova One, dans les Bouches-du-Rhône, est un démonstrateur pré-industriel au bénéfice des acteurs de la filière algues et extraction végétale.

Enfin, le Pôle technique chimie et matériaux durables (RaceChem) déploiera une offre de conseils dans les filières chimie et matériaux.

«En créant les OIR, indique Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous nous sommes fixés comme objectifs un milliard d’euros d’investissements, 500 implantations d’entreprises et 50 000 emplois créés sur nos filières stratégiques. Aujourd’hui, deux ans après leur lancement, les résultats sont tangibles. Ce sont ainsi près de 720 millions d’euros de perspectives d’investissement, dont 88 millions d’euros provenant de la Région, 25.000 perspectives d’emplois directs et indirects et 74 investissements directs étrangers liés aux OIR recensés ; c’est un véritable succès.»

Magali Tubatte (Vanikoro) chevalier de la Légion d’honneur

2018 s’était terminée en beauté pour Magali Turbatte, dirigeante de Vanikoro (La Valette) qui voyait son audace entrepreunariale récompensée par un prix lors des 8es Trophées de l’Eco de Var-Matin.

2019 commence également sous d’excellents auspices pour cette ancienne juriste puisqu’elle a été nommée chevalier de la Légion d’honneur.

Créée en 2008, Vanikoro propose des prestations d’aide à domicile et de services à la personne.

Un nouveau président

pour la Fédération des Epl Paca



Pierre-Paul Leonelli est le nouveau président de la Fédération des entreprises publiques locales de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Celle-ci réunit les sociétés d’économie mixte (SEM), les sociétés publiques locales (Spl) et les sociétés d’économie mixte à opération unique (SemOp).

Par ailleurs président de l’Agence régionale d’équipement et d’aménagement (Area Sud), Pierre-Paul Leonelli s’est fixé comme priorités le développement et la promotion des Epl, ainsi que la priorité à la modernisation de l’action au service des territoires. Il succède à Gérard Chenoz, adjoint au maire de Marseille et président de la Soleam.

Marseille-Moscou en direct avec Aeroflot

Bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme avec l’ouverture le 1er juin d’une ligne directe entre Marseille et Moscou. La compagnie aérienne russe Aeroflot proposera cinq vols hebdomadaires entre les deux villes.

De quoi booster le tourisme auprès d’une clientèle russe très friande de la région. Pour François de Canson, président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, «Cette ouverture de ligne est une véritable opportunité de développer cette clientèle qui avait un peu délaissé la Provence et nos Alpes depuis l’arrêt de la ligne directe opérée par Air France.»

Le marché russe – clientèle familiale qui voyage tout au long de l’année en recherche d’authenticité et de prestations de luxe – représente chaque année plus de 300 000 nuitées hôtelières dans la région, ce qui fait d’elle la deuxième région préférée des Russes après Paris.