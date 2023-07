Les glaces protéinées de la varoise et créatrice de la marque "Juste l’essentiel" ont désormais leur atelier

Acheter une glace dans la rue à Saint-Aygulf c’est un peu l’activité du moment. Mais la boutique "Juste l’essentiel" mérite un détour. Car derrière la devanture se cache un atelier de fabrication où Marine Petipont s’active depuis le petit matin pour sortir 600 pots de 100g par jour.

Avec une particularité; ils contiennent 12g de protéines. Un choix de la créatrice, qui après plusieurs expériences professionnelles dans des entreprises agroalimentaires de la région, a ajouté à son diplôme d’ingénieur un CAP de pâtisserie, pour pouvoir lancer sa propre société.

Crossfit

"Je fais beaucoup de sport, notamment du crossfit, et j’avais envie de produits sains, avec moins de sucre", résume la jeune femme originaire de Dunkerque et installée depuis 5 ans à La Croix-Valmer où elle a implanté son entreprise. "J’ai commencé avec une sorbetière de cuisine et puis lors d’un évènement sportif à ma salle de crossfit, j’ai apporté mes glaces, elles ont fait un tabac" se souvient la cheffe d’entreprise, qui grâce au soutien du Réseau entreprendre, d’initiative Var et de sa banque, a pu lancer en octobre 2021 son activité, d’abord en s’appuyant sur des sous-traitants. Et depuis quelques semaines en ouvrant son propre atelier de fabrication, à Saint-Aygulf, financé par un prêt bancaire.

Stratégie BtoB

Avec une stratégie assez maline: miser sur le "BtoB" pour installer la marque. Juste l’essentiel a ainsi déjà séduit des salles de sport, les restaurateurs tournés vers la nourriture saine comme "Break’In Bowl" ou encore les Ehpad puisque les desserts protéinés peuvent intéresser ces différents publics. "Je suis heureuse d’avoir des commandes de l’aéroport de Saint-Tropez qui propose mes glaces dans son restaurant" ajoute Marine Petipont. Quatre parfums (vanille, chocolat, pistache et noisette) sont disponibles cette année, "avec des matières premières premium car le goût est prioritaire".

Depuis quelques semaines, la cheffe d’entreprise vend aussi au grand public à l’atelier au prix de 4€ le pot de 100g, dans un packaging malin qui inclut une spatule. "Les glaces ne comportent que 7 ingrédients dont 5 origine France et sont peu sucrées avec une durée de conservation de 9 mois". Juste l’essentiel sortira des milk-shakes à la rentrée et compte bien s’installer dans le paysage gourmand du territoire, voire au-delà.