Les experts-comptables peuvent-il être des acteurs de la relance économique?

A brûle-pourpoint, on se demande en quoi la personne qui retranscrit des lignes comptables dans les grands livres des sociétés peut avoir un quelconque rôle à jouer dans la relance économique. C’est bien mal connaître les missions de ces hommes et femmes qui œuvrent aux côtés des chefs d’entreprise à la bonne santé financière de leur structure, TPE, PME ou grands groupes. A l’occasion de sa visite à Nice, Christophe Priem, président national du syndicat IFEC – Institut français des experts-comptables –, est venu dire et redire, en quoi, à leur échelle, leur profession joue un rôle dans la relance économique.

Qu’êtes-vous venir dire aux élus locaux de Nice? La situation de nos entreprises azuréennes est-elle plus sensible qu’ailleurs?

Il n’est pas obligatoire de faire appel à un expert comptable, même pour une collectivité territoriale. Ce que nous sommes venus dire aux élus locaux, dans une région où nous avons quelques adhérents, c’est que nous sommes souvent un acteur oublié alors que nous possédons l’expertise pour analyser, répartir, anticiper... les dépenses et investissements pour les pouvoirs publics aussi.

Que peut apporter l’expert-comptable à une entreprise en difficulté?

Parfois, on ne peut plus rien faire. Nous ne sommes pas des magiciens. Cependant, nombre nombre de structures pourraient tout à faire survivre si la gestion de départ était plus saine. Vous savez, dans le titre expert-comptable, il y a le mot comptable mais il y a aussi et surtout expert. Nous ne sommes pas uniquement là pour remplir des bilans et reporter des opérations comptables pour répondre à la législation. Notre mission est aussi d’accompagner le chef d’entreprise dans son développement. La pandémie a mis le doigt sur l’intérêt de notre profession. L’Etat a ouvert beaucoup d’aides, avec des mises à jour quasi quotidiennes, complexes. Et nous avons répondu présents ! Chômage partiel, fonds de solidarité, souscription d’un prêt garanti par l’Etat... Il est important d’être bien aiguillé sur la meilleure option à retenir en fonction de sa société. C’est du cas par cas. On aide aujourd’hui mais on regarde aussi demain.

Les derniers chiffres indiquent que 80 à 90% des entreprises ont choisi de rembourser leur PGE (prêt garanti par l’Etat) en mars 2022. Vont-elles y arriver ?

Les remontées que nous avons à l’IFEC – qui regroupe 4.000 adhérents sur les 33.000 experts-comptables et commissaires aux comptes de France – est que pour l’heure, tout va bien mais les faillites arrivent en effet. Combien ? Difficile à dire.

Comment s’en sortent nos entreprises azuréennes, selon les retours que vous avez ?

En PACA, 41% des entreprises ont été impactées, surtout dans les stations de ski, les intermittents du spectacle... Force est de constater que pour l’heure, globalement, les entreprises s’en sortent bien, la relance est là, les indicateurs sont au vert. Oui, beaucoup ont souscrit un PGE parce qu’elles ne savait pas où elles allaient. Mais 70 à 80% de ces prêts n’ont pas été utilisés, ils sont encore en trésorerie et seront vite remboursés. Pour les autres, il faudra regarder quelles possibilités de financement s’offrent à elles, la nécessité d’une procédure de sauvegarde, de mandat ad hoc, des solutions amiables... Nous avons la possibilité de saisir la Commission de contrôle financier pour obtenir des délais de paiement, être l’interlocuteur privilégié des banques, des fournisseurs... L’autre difficulté est d’expliquer au chef d’entreprise que sa société n’est plus viable quand c’est le cas. Arrêter pour ne pas empirer la situation.

Une nouvelle procédure a vu le jour depuis la crise. Pour qui? Pourquoi?

C’est une procédure rapide où là aussi il nous faudra être réactifs et proposer une solution de sortie de crise en trois mois, à faire valider par le juge. Tout type d’entreprise y a droit.

Est-ce fait exprès que la compta soit si compliquée ? Pour que l'on soit obligés de faire appel à vous?

(Rires). C’est un métier que l’on choisit (souvent) et personnellement j’adore les chiffres. Ce que l’on peut dire, c’est que quand l’Administration dit qu’elle va simplifier des procédures, elle le fera certainement pour elle mais pas pour le chef d’entreprise.

Au contraire. Là aussi nous avons notre utilité.