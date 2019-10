Les engagements économiques des candidats aux Municipales vous intéressent? Bienvenus sur la plateforme Pacte Eco 2020

Les engagements de tel ou tel candidat sur les sujets économiques sont susceptibles de faire basculer votre vote aux prochaines Municipales? Pacte Eco 2020 va vous être utile: la CCI Nice Côte d’Azur et l’UPE06 viennent d’ouvrir une plateforme où elles invitent les candidats aux Municipales à s’engager sur nos enjeux économiques majeurs.

Démarche modernisée

La proposition avait déjà été faite en 2008 et 2014 mais cette fois, la démarche est 100 % numérique. Avantage de l’outil: rendre les réponses accessibles au grand public. Quelques clics et l’électeur voit de quel côté penche la balance économique des candidats signataires du Pacte Eco 2020. Libre à chacun de se forger une opinion à partir d’items comparables.

Autre nouveauté digitale: la synthèse des engagements sera envoyée aux entrepreneurs de la commune après les élections, liberté laissée, là aussi, à chacun d’aller y jeter un œil a posteriori.

"Notre volonté est de mettre les questions économiques au cœur du débat des Municipales, indiquent de concert Jean-Pierre Savarino et Philippe Renaudi, qui président la CCI Nice Côte d’Azur et l’UPE06. Tout au long du mandat municipal, nous sommes régulièrement sollicités, voire consultés par les politiques sur nos enjeux économiques. Il nous paraît pertinent de devancer la démarche avec une approche moderne."

En 2014, 109 candidats dont 57 élus avaient signé le Pacte. Les deux présidents en espèrent beaucoup plus.

Pour tous les candidats

Concrètement, le Pacte Eco 2020 est envoyé par mail à tous les candidats déclarés avec un lien où cliquer pour le signer. "Notre démarche est politiquement neutre, insiste Jean-Pierre Savarino. Tout candidat peut poster ses engagements, quelle que soit son étiquette."

Le questionnaire auquel le candidat est invité à répondre comporte six grands engagements et 37 affirmations plus détaillées. Sa formulation a été longuement pesée pour qu’elle ne cible que des thèmes entrepreneuriaux et économiques et concerne des questions prioritaires.

"Nous avons balayé tous les sujets et n’avons gardé que ceux qui condensaient les problématiques azuréennes, précise Philippe Renaudi. L’agilité du questionnaire se devait aussi de convenir aussi bien à une grande et petite commune, du littoral et du haut pays."

Six engagements phares

Le candidat signataire du Pacte Eco 2020 rendra public ses intentions au travers d’une série d’affirmations qui lui sont proposées, plus une partie libre. Une synthèse des engagements sera réalisée à la veille des élections et les administrés pourront cliquer sur le bouton Ils ont signé pour voir quel candidat s’est engagé, sur quel point.

Qui s’engagera à 1. Faciliter la vie et l’environnement des entreprises et commerces de sa commune, 2. Développer une politique en faveur des zones d’activités, 3. Améliorer les déplacements et les temps de transports des Azuréens, 4. Augmenter et diversifier l’offre en logements à destination des actifs, 5. Contribuer à développer une politique pour l’emploi et la formation au bénéfice des jeunes, des entreprises et des actifs et 6. Relever les défis économiques prioritaires pour son département ?

Réponse sur pacteeco06.fr d’ici quelques mois.