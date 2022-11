"Les commandes seront-elles au rendez-vous?": les traiteurs de la Côte d'Azur inquiets à l'approche des fêtes de fin d'année

"Autrefois, des traiteurs faisaient 30% de leur chiffre d’affaires annuel en période de fêtes. Aujourd’hui, certains se demandent s’ils ne vont pas passer leur tour cette année, car cela engage beaucoup de frais et de prise de risques", se désole le président de l’association des artisans traiteurs Côte d’Azur, Olivier Maiffret.

La profession est lourdement impactée par la hausse du coût des matières premières alimentaires, de l’énergie pour la préparation de ses produits, mais aussi des carburants pour les livraisons. Des surcoûts de fabrication qui réduisent ses marges ou se répercutent sur les produits finis.

"Les commandes seront-elles au rendez-vous?"

"Quand vous clôturez les commandes le 15 ou le 20 décembre, vous ne pouvez pas commencer à travailler les produits à cette date. Il faut avoir déjà beaucoup fabriqué. Or, les commandes seront-elles au rendez-vous?, s’interroge le Trinitaire, qui a embrassé la profession il y a 30 ans et qui, pour la première fois, redoute des pertes. On était l’extra. Le risque, avec l’inflation, c’est que les gens rognent sur leur budget, fassent moins appel à nous, et se contentent de produits industriels surgelés."

"On n’a pas de visibilité, on a peur. On sort de la Covid, on est dans une crise financière, on est dans la psychose. On ne sait pas où on va", conclut-il.

Comment "limiter la casse"?

Pour "limiter la casse, les confrères essaient de proposer des menus complets, entrée - plat - dessert, car à la carte, c’est trop compliqué à gérer, rapporte Olivier Maiffret. On peut aussi travailler des produits moins coûteux que la langouste ou le bloc de foie gras pour des tarifs plus abordables pour le client. Par exemple, un mille-feuilles de socca aux pétales de foie gras en entrée, ça matche bien ensemble et ça vous fait mettre moins de foie gras qu’en tranches. Et en plat, un filet de poisson blanc, du lieu par exemple, mariné dans une sauce façon thaï, cuisiné avec des légumes d’ici. Ce qui compte, c’est la manière de préparer."