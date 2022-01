Les clés d’un télétravail réussi: d'abord, en faire un projet d’entreprise

Dis-moi comment tu télétravailles, je te dirai comment ton entreprise survivra. Le travail à distance, imposé aujourd’hui, ne date pas d’hier. Parfois vu comme une contrainte pour les managers, il peut être, bien orchestré, un véritable levier de performance.

La défaite annoncée du "tout-bureau"

Il faut savoir que la façon dont est organisé le travail dans une société reflète l’expérience acquise et la culture intrinsèque des dirigeants et managers. Il s’agissait hier d’avoir ses collaborateurs à "l’œil", "sous la main" pour mieux contrôler les horaires, la présence, se dire "ils travaillent, ils sont motivés!" Or, nos nombreuses immersions en entreprise durant "l’époque d’antan" ont démontré que le "tout-bureau" cachait une météo sociale souvent préoccupante côté salariés avec des heures perdues dans les embouteillages polluants, un sommeil de plus en plus perturbé et un accroissement des maladies dues à l’épuisement- stress-bruit-risques psychosociaux...

Salarié nomade

Notre conviction d’experts prédit la défaite du "tout-bureau" pour quatre raisons principales. D’abord, la baisse de l’attractivité des jeunes générations pour ces modèles de "l’ancien monde". Ensuite, la prise de conscience de l’impact environnemental de nos déplacements travail/domicile. Puis, la transformation numérique avec l’arrivée de l’intelligence artificielle initiant que 80% des métiers de 2030 n’existent pas encore aujourd’hui. Enfin, la perte programmée de compétitivité des entreprises centrées sur la présence au bureau face à celles favorisant les modes de travail hybrides, instaurant l’émergence du néostatut de "salarié nomade".

Il convient, pour les salariés, les managers et dirigeants d’initier une transformation stratégique et collective de la façon de travailler au sein de l’entreprise. Cinq étapes sont essentielles. Toute l’équipe du cabinet e-APT les décortique pour vous. Cette semaine, la première: Faire de la mise en place du télétravail un véritable projet d’entreprise. Les avantages? Performance augmentée, engagement renforcé, autonomie plus grande, confiance solidifiée. Mais aussi, un atout pour recruter et fidéliser.

Donner du sens

Il faut donner du sens à la démarche de manière à créer un lien avec la stratégie d’entreprise : impacts environnementaux (réduction de l’empreinte carbone), attractivité (faciliter des recrutements lointain), qualité de vie au travail (diminution du temps de transport), etc… Il s’agit de transformer votre organisation dans la quatrième révolution industrielle : l’ère du numérique !

Dirigeants, managers vous devrez prendre en compte de nouveaux référentiels, de nouveaux impacts liés au déploiement du télétravail au sein de vos structures et en définir les enjeux.

Valider les enjeux

Il convient de valider collectivement les enjeux, principes et résultats attendus du télétravail pour avoir une adhésion de tous au projet. Programmez un instant de partage où la parole est ouverte, où les collaborateurs peuvent faire évoluer les enjeux, en définir de nouveaux. Tout le monde doit être conscient des atouts du télétravail, pour les salariés comme pour la pérennité de l’entreprise.

Faire adhérer

Une fois le sens de la démarche communiquée et comprise et les enjeux validés collectivement, pour conserver la dynamique collective, il est important d’associer les différentes parties prenantes à la concrétisation du projet. L’adhésion de l’ensemble des collaborateurs passe par cette étape essentielle. Pour co-construire efficacement, il faut faire participer le plus largement possible les différents acteurs de l’entreprise. Si le nombre de salariés est important, les participants doivent être sélectionnés pour que l’ensemble des fonctions et niveaux hiérarchiques soient représentés. Pour obtenir l’adhésion, ces participants doivent être écoutés et entendus dans leur proposition. Leur rôle doit être clair et identifié au sein de l’entreprise, avec une communication régulière.

Suivre et ajuster

Les premiers points ci-dessus réalisés, il s’agira de suivre et d’appairer les ajustements nécessaires. La mise en place du télétravail, véritable transformation, générera de puissants accélérateurs et aussi de profondes limites, des peurs… Au dirigeant et son management d’être de véritables leviers clés pour accompagner ce changement, l’incarner, le faire partager et avancer auprès de leurs salariés.



Prochaine étape : L’organisation structurée, à lire le mois prochain.

À propos d’e-APT

Professionnels de l’accompagnement, avec expériences et savoir-faire complémentaires, les cofondateurs d’e-APT (pour aptitudes) partagent des valeurs et une éthique communes et entendent repositionner l’humain au centre des organisations. Donner du sens, de l’envie pour générer une dynamique collective positive, accompagner les TPE/PME à mettre en place ce projet porteur de réussite de l’entreprise, d’amélioration des relations et source d’un nouvel élan de performance. L’équipe nous propose une saga en cinq volets pour organiser le télétravail en entreprise de la meilleure des façons.

