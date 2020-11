Les boulangeries Ange solidaires des restaurateurs

Depuis le début de la semaine, le réseau de boulangeries Ange vient en aide à ses confrères restaurateurs en leur proposant de vendre leurs plats à emporter et d'assurer ainsi une continuité de service.

Chacun des 171 points de vente du réseau offrira à un restaurateur local un espace dans sa vitrine afin qu'il puisse y présenter ses plats cuisinés. A noter que 100% des ventes lui seront reversées.

"Nous mesurons la chance en cette période compliquée de rester ouverts, même si la situation est loin d’être évidente aussi pour nous, explique François Bultel, dirigeant et cofondateur des boulangeries Ange. Nous avions donc envie de soutenir à notre niveau nos cousins restaurateurs dont beaucoup sont en danger. C’est ainsi que nous avons décidé de mettre à leur disposition nos vitrines pour les aider à passer ce cap. C’est notre manière à nous d’être solidaire avec le commerce de proximité et de soutenir nos confrères restaurateurs et entrepreneurs avec qui nous partageons de nombreuses choses."

Créé en Provence en 2008 par François Bultel et ses deux associés Patricia Gaffet et Patrice Guillois, le réseau de franchise Ange vise à bousculer les codes de la boulangerie artisanale en proposant des prix attractifs et avec des points de vente installés en périphérie des villes et à proximité des bassins d’activité.