Les ambitions de la nouvelle présidente de la Jeune chambre économique de Monaco Mélanie Dupuy

"One year to lead", littéralement: "une année pour diriger", c’est la philosophie depuis leur création des Jeunes chambres internationales. Et la Jeune chambre économique de Monaco n’y déroge pas alors qu’elle vient d’élire sa présidente pour l’année 2022: Mélanie Dupuy.

La jeune femme de 39 ans, gestionnaire dans l’immobilier au sein de l’agence Gramaglia depuis 2017, prend les rênes de la JCEM, qui agit comme un stimulateur de l’économie nationale. À elle de tracer la voie jusqu’en décembre.

Son intégration au mouvement date de 2018. À l’époque, elle avait besoin "d’aller plus loin que l’activité professionnelle dans le domaine associatif et la JCEM, très orientée sur l’économie de notre pays, me plaisait", explique-t-elle.

L’année suivante, elle intègre le conseil d’administration pour participer à la gestion du mouvement. "J’ai d’abord eu un poste comme vice-présidente formations. J’ai ensuite géré les partenariats. L’an dernier, j’ai accompagné notre présidente, Marion Soler, en étant secrétaire générale. Cette année j’ai l’honneur d’accéder à la présidence, forte de toutes ces expériences, pour être un peu plus à l’aise".

Nouveaux concepts

Son année de présidence, Mélanie Dupuy, entend la consacrer à confirmer les nouvelles actions entamées depuis deux ans au sein du bureau de la JCEM. « Nous avons pris le temps pendant la crise sanitaire, de penser de nouvelles actions, de créer les nouveaux rendez-vous Jeune chambre, où il est important de participer à la relance économique de notre pays à travers les thématiques de nos événements », résume-t-elle.

En présentiel : les formations et les petits-déjeuners conférence vont reprendre. Tout comme un nouveau cycle de mentorat pensé pour mettre en relation de jeunes chefs d’entreprises et des professionnels aguerris de la place.

Fin avril viendra le temps aussi du lancement d’un nouveau programme, baptisé Innov’inside, pour faire découvrir l’entrepreneuriat à des collaborateurs qui pourront au sein de leur société, développer et porter un projet. Une façon de montrer qu’on peut être salarié d’une société mais aussi travailler son esprit entrepreneurial. « Notre rôle sera de faire participer les sociétés, d’y identifier des personnes intéressées, et de les accompagner avec des personnes expérimentées ».

L’accent sur la création d’entreprise

Autre temps fort au milieu de l’année, le concours de créations d’entreprises, véritable étendard de la JCEM, sera relancé. Il reste le seul concept dans ce domaine d’activités. Les formules du "startup week-end" ou du "Get in the ring" éprouvées ces dernières années par le mouvement, ne sont plus d’actualité.

"Ces événements étaient plaisants mais dans le cas du startup week-end par exemple, beaucoup de participants n’étaient pas de la région et au final, peu de sociétés pensées pendant cet événement étaient ensuite développées à Monaco. Alors que notre objectif est de développer l’attractivité économique de notre territoire et de créer à Monaco des sociétés qui perdurent" plaide la présidente, citant le cas par exemple des boîtes comme Athos ou Carlo, toutes deux nées, elles, du concours de création d’entreprises de la JCEM et aujourd’hui installées dans le paysage économique monégasque.

Alors que la Jeune chambre fédère une centaine de membres, âgés de 18 à 40 ans, l’objectif est-il d’accroître le nombre? "Pas forcément" assure Mélanie Dupuy, "l’important est surtout d’avoir des membres qui s’investissent personnellement. Car tous nos membres doivent être actifs dans nos commissions et participent à l’élaboration des événements".