Les ambitions de la nouvelle présidente de la Jeune Chambre Économique de Monaco, Marie-Gisèle Fringant Pedrozo

Ainsi va la vie de la Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM) qui chaque début d’année renouvelle sa gouvernance. Et pour 2023, c’est Marie-Gisèle Fringant Pedrozo qui vient d’être nommée présidente nationale du mouvement, prenant la suite de Mélanie Dupuy.

Membre de la JCEM depuis 2017, Marie-Gisèle Fringant Pedrozo exerce son activité professionnelle dans le secteur bancaire, précisément au Crédit Agricole Monaco depuis sept ans, où elle a notamment contribué au développement de la branche entreprises, avec un segment au sein de la banque, dédié aux jeunes entrepreneurs.

Au cours de son mandat d’une année, elle a affiché la volonté de mettre l’accent sur l’aspect international de la JCEM et sera, pour y arriver, entourée d’un nouveau conseil d’administration composé de Mélanie Dupuy: immediate past president; Maud Bouresche: présidente organisation locale de membres "Fontvieille"; Marion Soler: présidente organisation locale de membres "Monte-Carlo"; Hanna Derrien: secrétaire générale; Arnaud Pujalté: trésorier; Mathilde Labaune: vice-présidente développement; Eloïse Roux: vice-présidente international; Juan Larrauri: vice-président développement personnel; Clément Maréchal: vice-président développement de l’entreprise et Charlie Nguyen Duc: vice-président attractivité du territoire.

"L’ensemble des membres de mon conseil d’administration sont très volontaires. Tous talentueux, ils partagent un amour du challenge, et des valeurs communes, estime la nouvelle présidente. Ce sont également des membres qui sauront me donner leur avis et échanger avec transparence sur tous les sujets qui mobiliseront cette année le mouvement."