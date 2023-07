Comment la maison française de ventes aux enchères Artcurial veut renforcer sa présence à Monaco en 2024

Horlogerie, bijoux, œuvres d’art, maroquinerie... les vitrines sont pleines chez Artcurial qui a démarré dimanche à l’Hermitage sa traditionnelle vente aux enchères estivale d’objets de luxe. Les premiers retours ont donné le sourire à Nicolas Orlowski le P.-D.G. de la maison française historiquement présente en Principauté, et qui n’entend pas s’en aller. "Monaco et la Riviera demeurent une priorité pour nous", confirme le patron. Qui, cette année, a choisi d’ouvrir le marché de l’enchère à d’autres domaines.

Un grand événement en 2024

La vente prévue le 19 juillet en est l’exemple avec une vacation entièrement consacrée aux pièces de mobilier d’une collectionneuse de design, "qui habite une maison sublime à quelques minutes de Monaco. Elle souhaite changer d’intérieur et a fait appel à nous pour cette vente de toutes ses pièces".

Nicolas Orlowski compte bien créer à nouveau l’événement, en 2024, avec "un évènement très important autour de l’automobile à l’occasion du Grand Prix Historique en mai prochain", confirme-t-il sans en dire davantage, "mais cela devrait marquer les ventes monégasques".

En parallèle, Artcurial occupe le terrain en Principauté, en ayant renouvelé son accord avec la SBM pour Monaco Sculptures, ce parcours d’œuvres d’art installées dans l’espace public en Principauté pour l’été. Les œuvres sont visibles du grand public, avec possibilité d’acquisition pour les plus fortunés… "Ce partenariat s’inscrit dans la durée et nous allons peut-être aller plus loin dans la démarche culturelle pour les touristes et les résidents."

Un marché qui s’ajuste

Globalement, la tendance du marché ne donne pas matière à s’inquiéter à écouter Nicolas Orlowski? "Tout ce qui offre un certain plaisir, une jouissance: des œuvres d’art, de l’immobilier, une sculpture dans son jardin se maintient. Depuis une petite année, les prix se stabilisent dans tous les domaines de biens d’exception. La qualité se vend bien, la moindre qualité se vend nettement moins bien. En termes de volumes, le marché est un peu plus grippé que par le passé. Mais il faut relativiser, l’année 2022 a été une année record après la pandémie, là nous sommes dans les volumes de 2018 ou 2019."

Aux équipes d’Artcurial d’adapter leurs propositions: "Nous avons d’un côté des vendeurs exigeants. Et de l’autre des acheteurs toujours acheteurs, mais au-delà d’un certain prix. Ce moment de rencontre entre les vendeurs et les acheteurs, c’est là que nos métiers sont importants, on doit l’accompagner. Ceci dit, contrairement à certaines crises passées, aujourd’hui les marchés ne sont pas à l’arrêt. Les acheteurs sont prêts à attendre s’ils pensent que les choses ne sont pas à leur juste valeur. On est dans un ajustement de marché, qui n’a pas d’impact sur l’appétit de la demande."