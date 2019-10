L'entreprise Les Mutuelles du soleil crée leur Académie d'alternance

Les Mutuelles du soleil consacre un budget de 300.000 euros pour accueillir 15 étudiants dans leurs différentes agences du Sud. Objectif? Prendre les devants face à une pénurie de candidatures aux postes de commerciaux et sur des fonctions support, et favoriser la cohésion d'équipe et la transmission des savoirs.

15 étudiants ont été sélectionnés pour suivre cette formation diplômante (certificat de qualification professionnelle ou master spécialisé), en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Ils sont issus de l'Institut de formation pharmacie et santé (CCI de Nice), de Sud formation (CCI Hérault), de l'Université de Sophia Antipolis, de Mediaschool Nice et de l'université d'Aix-Marseille... et seront la première promo de l'Académie.

Première promo de 15 étudiants

L'Académie propose d'accueillir ses "académiciens" sur 9 filières de formation dans 7 départements (prestations tiers, juridique, communication et marketing,...). Pour la direction des Mutuelles du Soleil, "L'arrivée de ces étudiants permettra également d'apporter un regard neuf sur l'activité et pour eux de mettre un premier pied dans l'entreprise". Une initiative qui devrait s'inscrire dans la durée et renforce l'engagement des Mutuelles du soleil "dans la protection sociale et le bien-être des salariés".

Les Mutuelles du Soleil compte 300.000 personnes assurées (complémentaire et régime social des indépendants, dont plus de 100.000 commerçants, artisans et professions libérales).

mutuellesdusoleil.fr