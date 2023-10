"L'enthousiasme et la motivation font la différence": comment la SBM cible ses futurs collaborateurs à Monaco

Nouveaux emplois à pourvoir pour la SBM qui, ce mardi encore, a promulgué la culture de la formation et la transmission du savoir-faire dans plusieurs secteurs tels que l’hôtellerie, la restauration, ou encore le balnéaire et la sécurité, lors de son salon du recrutement. Les métiers mis en avant lors de l’événement offrent une possibilité d’ascension sociale, pour tous les profils et âges.

Ce milieu est exigeant et nécessite de maîtriser des codes bien établis, même si cela tend à changer. Pour Sophie Vincent, gestionnaire des ressources humaines du groupe SBM, le savoir-être prime sur le savoir-faire.

"Nous évoluons dans un cadre de travail exceptionnel en Principauté, au sein d’établissements prestigieux. La présentation et la posture sont déterminantes. Un candidat arrivant sans CV, mal apprêté, qui ne donnera pas l’impression d’être motivé et qui n’a pas les codes de l’excellence et du luxe a peu de chance d’être retenu. En revanche, une personne enthousiaste et motivée qui témoigne de son envie d’évoluer fera la différence", indique la DRH.

En ligne de mire, évidemment, la réouverture prochaine du prestigieux Café de Paris et l’arrivée à Monaco d’Amazonico. Ces événements représentent un enjeu majeur en matière de recrutement. "Certaines compétences techniques peuvent s’apprendre sur le terrain. Nous avons un volume de recrutement de 1.000 personnes pour la saison estivale. Cela nous laisse de la marge pour prendre des gens à former sur le terrain sans tous les diplômes. La volonté fera la différence", précise Sophie Vincent.

"Actuellement, les jeunes cherchent des mentors"

Pour Jeremy Vacher, directeur général de Amazonico, la clef de la réussite réside dans le suivi des employés. "Nous voulons recruter des gens pour les accompagner au long d’une carrière sur le long terme. Nous avons supprimé les coupures et faisons en sorte au quotidien d’offrir une expérience à nos salariés, en les accompagnant et en leur offrant de nombreuses perspectives d’évolution. Actuellement, les jeunes cherchent des mentors. Ils veulent une balance entre la vie professionnelle et privée et des perspectives de carrière", confie le gérant.

Pour le chef d’établissement, la stratégie se met en place dès le premier entretien. Le but étant d’aboutir à des équipes homogènes après avoir lissé les compétences grâce à un training program pour les juniors. "Si nous avons que des numéros 10 nous mettons des buts, mais nous en prenons un peu trop aussi, précise-t-il en riant. Nous cherchons des profils divers et variés avec des profils locaux mais aussi internationaux. Puis nous faisons un mille-feuille de profils différents pour une meilleure efficacité."

Pour un recrutement optimal, trois étapes. "Première phase nous jugeons le savoir-être, les attentes du candidat, et les nôtres. Puis, il passe un entretien avec un professionnel situé à Dubaï s’il souhaite s’orienter vers les métiers de barman, sommelier, ou cuisinier et une fois que tout a été mis en commun, c’est autour de la direction", indique Angelo Truisi, assistant directeur du groupe.

De nouveaux codes pour les techniques de recrutement

Du côté des candidats, à la suite des entretiens, de grandes ambitions émergent. Loris, un jeune en recherche d’emploi espère que ses efforts porteront ses fruits.

"Pour ma part je suis curieux de découvrir de nouvelles expériences. J’aime l’aspect traditionnel et formel du Café de Paris, mais j’apprécie aussi le management et la vision d’un groupe comme Amazonico", confie le jeune homme, désireux d’aller au-devant de nouvelles aventures professionnelles.

Et il n’est pas le seul! Ces carrières attirent, notamment des candidats de plus en plus diplômés selon les recruteurs de la SBM. Preuve que les codes évoluent comme les perceptions, pour répondre aux exigences des jeunes travailleurs et des recruteurs. Offrant une nouvelle dynamique et attractivité à ce secteur.

D’ici le mois d’avril, la SBM sera présente sur de nombreux événements en France pour promouvoir ses emplois.

En attendant, les candidatures récoltées vont être suivies et le processus de recrutement entretenu jusqu’au commencement de la saison prochaine. Une prochaine rencontre est prévue en février 2024.