L’effet booster de la crise sanitaire sur la responsabilité sociale des entreprises

Green et RSE peuvent-ils être des leviers de croissance? Ou, au contraire, apparaissent-ils comme une contrainte supplémentaire pour des entreprises déjà durement éprouvées? Deux questions sur lesquelles les partenaires du HubEco Var-Matin ont largement débattu jeudi matin.

"En chinois, le mot crise est constitué de deux caractères, explique Frédéric Vermeulin, notre invité expert, président-fondateur de FORSE (Facilitation pour les organisations en responsabilités sociales et environnementales), une association basée en Auvergne-Rhône-Alpes. Un caractère représente le risque et le danger et l’autre une occasion à saisir."

Et de poursuivre: "Certes dans l’urgence, il faut réagir, faire face aux contraintes qui sont ici et maintenant. Mais la crise de 2008 a montré très clairement que ce sont les stratégies durables qui ont permis aux entreprises déjà engagées dans une stratégie RSE de mieux résister et d’aborder la suite."

Une démarche de performance globale

qui implique tous les maillons.

La crise que nous traversons aujourd’hui est différente. Les entreprises ont été prises au dépourvu. Elles ont dû faire autrement sans y être préparées. La mise en place dans l’urgence du télétravail en est le parfait exemple. "Elles ont subi, plus qu’impulsé, analyse Frédéric Vermeulin. Et l’investissement que représente la RSE mobilise une énergie et des moyens, qui sont aujourd’hui, déjà largement nécessaires par ailleurs. Chaque maillon de l‘entreprise et de son écosystème au sens large a été impacté. Que ce soit les salariés démotivés, un esprit d’équipe qui s’étiole, des composantes externes frappées de plein fouet: chaînes d’approvisionnement fragilisées, fournisseurs en difficulté et clients et consommateurs en quête de sens."

Logique gagnant-gagnant

Toutefois, la RSE, elle, est avant tout une démarche de performance globale. Pour que les entreprises reprennent la main ou engagent une telle démarche pour en faire un levier de croissance, il faut, selon notre invité expert, expérimenter "trois sources d’opportunités".

À commencer par l’aspect humain qui "est particulièrement important, précise-t-il, l’attractivité de l’entreprise mais aussi la dynamique participative des salariés sont autant d’éléments à prendre absolument en considération".

Vient ensuite l’ancrage local. Autrement dit, les parties prenantes externes.

Sur ce point-là, il faut se poser les bonnes questions: comment l’entreprise est-elle insérée au niveau local? Comment va-t-elle pouvoir agir avec ses partenaires locaux?

Enfin et dernier point: la communication et la stratégie commerciale. "Ces deux domaines sont à travailler de façon indissociable, ils ciblent exclusivement la clientèle", explique notre invité expert. Tous "ces éléments se tiennent, car ils sont propres à la RSE et entrent naturellement dans une stratégie globale."

Au risque encouru, les partenaires du HubEco ont préféré opter pour l’opportunité comme le montrent les diverses actions et initiatives qu’ils ont déjà mises en place.