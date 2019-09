Leader mondial de l'imagerie cutanée, une PME de Sophia Antipolis lève 5 millions d'euros

Spinoff d’Inria Sophia Méditerranée, QuantifiCare a été fondée en 2001 par Jean-Philippe Thirion, ancien chercheur de l’institut.

La PME qui emploie 80 personnes dans le monde a deux activités. La première concerne les sociétés pharmaceutiques à qui elle propose, dans le cadre de recherche sous contrat, "de mener des études cliniques pour prouver l’efficacité de nouveaux médicaments ou traitements sur la peau", explique son pdg.

La seconde est axée BtoS (business to specialists), notamment auprès des chirurgiens plasticiens et dermatologues esthétiques. "Nous avons développé un appareil photo tridimensionnel qui reconstruit le visage ou le torse et qui, associé à un logiciel que nous avons également créé, réalise des simulations pré et post-opératoires." Une facilité d'usage et un gain de temps non négligeables pour les praticiens car trente secondes suffisent pour faire une reconstitution en 3D.

Jusqu’à présent, la société s’est financée en fonds propres et "nous offrons déjà les solutions 3D les plus avancées pour un usage médical et technique, reprend Jean-Philippe Thiron. Mais notre croissance annuelle est passée de 15% à 40%: nous avons donc levé cinq millions d'euros auprès de LBO France, via son fonds de capital-risque Digital Health 2, pour assurer notre position de leader mondial de l'imagerie 2D et 3D de la peau. Nous allons intensifier notre marketing et R&D et poursuivre notre déploiement à l’international."

Quantificare qui dispose de filiales aux Etats-Unis, au Brésil et aux Philippines est présent dans soixante pays. Son chiffre d'affaires qui devrait atteindre 8 millions d'euros cette année est réalisé à 95% à l'export.

Son dirigeant prévoit d’embaucher d’ici décembre une vingtaine de collaborateurs – dont une quinzaine d’ingénieurs développeurs, de commerciaux et marketing à Sophia – portant ainsi son effectif à cent salariés.