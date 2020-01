Le Village by CA de Sophia lance un appel à candidatures

Avis aux startups du secteur de la santé et du tourisme. Le Village by CA Provence Côte d’Azur lance jusqu’au 15 février un appel à candidatures.

Pour postuler, il faut être une jeune entreprise innovante avec un fort potentiel de croissance et avoir des premières preuves de marché.

Les startups retenues bénéficieront pendant 23 mois d’un programme d’accélération Business First, co-opéré par SalesBuilder&Cie et l’équipe du Village by CA PCA. Outre la montée en compétences des dirigeants en vente, le management des ventes, la stratégie et la finance d’entreprise..., elles pourront aussi tisser des liens, coopérer et innover avec les partenaires du village: ETI, PME, grands groupes, institutionnels, grandes écoles, universités…

Le Village by CA PCA accélère actuellement 24 startups qui ont levé depuis 2018 plus de 7 millions d’euros auprès d’investisseurs locaux et nationaux. Elles ont aussi recruté plus de 50 collaborateurs.

Pour postuler, c’est par ici:

https://levillagebycapca.typeform.com/to/yEA7Xm

Les startups sélectionnées seront contactées par l’équipe du Village pour présenter leur projet de développement devant les membres du comité de sélection.