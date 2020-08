Le vélo électrique monégasque Stajvelo change de braquet et lance une gamme de luxe

Un an plus tard, précisément début juin, Stajvelo a commencé de commercialiser cinq modèles de vélos, adaptés à une clientèle aux besoins diversifiés et à des prix variés. Il y a d’abord la Rolls sur deux roues. Son petit nom: Beau Rivage. Il s’agit d’un vélo de route très haut de gamme, en carbone - et non plus en plastique comme le RV01 -, sans moteur et fait entièrement sur mesure. "Chaque vélo est unique, explique Thierry Manni. Il est adapté à la morphologie, à l’âge et à l’utilisation que compte en faire le client. C’est un vélo fait pour soi, unique."

Et ceci a un prix: entre 8.000€ et 12.500€, selon les exigences des clients.

Quatre autres modèles

À côté de ce modèle exceptionnel, quatre autres vélos ont été imaginés, tous avec le même souci de l’esthétique, du confort, des composants haut de gamme et de la technicité. Ils sont fabriqués en Italie; certains sont livrés montés, d’autres assemblés à Fontvieille.

Quatre modèles, quatre cibles. Il y a le Mirabeau, la version électrique du grand frère Beau Rivage mais produit en série (6.500€); le Mont Agel, un vélo de route électrique capable aussi de rouler sur les chemins - on appelle ça les gravel - (4.950€); le Nomades R, un vélo électrique urbain en carbone à l’allure sportive (4.950€) et sa version plus confortable en aluminium, le Nomades (4.400€).

Les prix restent élevés. Et l’engouement des Français et Monégasques pour la petite reine, singulièrement depuis le déconfinement, ne sera pas suffisant. Mais à en croire Thierry Manni, ces vélos de luxe semblent trouver leur clientèle: "Ça démarre très fort. Nos 50 premiers vélos ont été vendus, puis nous avons été en rupture de stock en raison de la crise de la Covid. Nous ne recevions plus de batteries. Là, ça repart. Nous allons recevoir une quarantaine de vélos la semaine prochaine."

Stajvelo, qui table sur un volume de ventes de 600 unités par an, réfléchit à un autre changement de braquet pour voir plus grand. Cela pourrait passer par le lancement d’un modèle d’entrée de gamme, un peu moins cher, et un vélo pour enfant. La côte est encore longue.