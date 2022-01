Le Varois Transmetal Industrie veut voguer sur les fleuves

Ça ne chôme pas chez Transmetal Industrie à Saint-Mandrier. Encore plus depuis juillet, date à laquelle que le chantier naval associé à la Rochelaise Alternatives Énergies ont été retenus pour construire le premier bateau 100% électrique de la Strasbourgeoise Batorama. La compagnie de transport touristique de passagers poursuit ainsi son programme initié en 2016 de transition écologique de l’ensemble de sa flotte.

"On est en train d’assembler la coque en aluminium du prototype", confirme Frédéric de Rovere, le directeur du chantier naval varois qui voit dans ce contrat de 3M€ une occasion "d’avoir une belle carte de visite" pour investir le marché de la navigation fluviale.

Fondé en 2002, Transmetal Industrie est spécialisé dans la construction et refit de navires de services jusqu’à 35mètres, notamment "de passagers à usage portuaire, des navettes de sauvetage mais aussi des catamarans de transport de passagers à voile…"

Sa particularité? Construire des produits premium avec de belles finitions et des niveaux de services élevés et son expertise dans la faible émission de CO2.

Cahier

des charges complexe

Le cahier des charges de ce prototype de 25mètres de long disposant d’une capacité de 144 places est un défi qui n’est pas pour déplaire au dirigeant, ancien cadre de la DCN à Toulon qui a racheté le chantier naval en 2004.

"Il y a quatre grands axes: la coque en aluminium, la propulsion full electric à zéro émission avec un programme de navigation de seize heures par jour à huit nœuds (11 km/h) pendant dix ans."

Pour la fourniture et la gestion des batteries, Transmetal Industrie a fait appel à son partenaire de longue date Alternatives Energies basé en Charente-Maritime.

"En 2013, nous avions réalisé avec lui deux navires hybrides de 21mètres pour la rade de Toulon, rappelle Frédéric de Rovere. À l’époque, il s’agissait des premiers bateaux de transport de passagers français."

Le prototype entièrement vitré de Batorama est un autre challenge technique pour Transmetal Industrie. "Sa verrière en double vitrage composée de seize panneaux ouvrants de 4mètres de long et de 256kg pièce doit pouvoir s’ouvrir sur 80% de sa surface."

Charge également au chantier naval de gérer le système multimédia inédit de la navette: "Un peu comme dans un avion, chaque siège sera équipé d’une tablette en Wifi 5G qui fournira aux passagers des informations lors des visites ainsi que des renseignements afférents à la société Batorama", précise le dirigeant. Si la coque est en cours d’assemblage, les études d’ingénierie pour la climatisation réversible, le multimédia, la verrière… menées notamment avec le cabinet d’architecte azuréen Mer & Design sont encore en cours.

Néanmoins, le premier de série devrait sortir du chantier fin septembre: "L’objectif étant ensuite de le faire naviguer pendant un an avant de lancer une série de cinq à sept bateaux fluviaux."

Projets en cours

Le chantier naval varois qui emploie 22 salariés et qui affiche un chiffre d’affaires 2021 d’environ 5,5M€ travaille en parallèle sur d’autres projets comme la construction d’une barge passagers pour la compagnie cannoise Riviera Lines. Livrable cet été, elle desservira les îles Lérins.

Également en fabrication, le transbordeur passager et camions en acier commandé par la compagnie Paul-Ricard qui assurera la desserte, dès début 2023, de l’île des Embiez. "Nous sommes également en phase avancée de signature avec la société Planaria pour une vedette passagers de 23 m destinée à l’abbaye de Lérins." Livraison en mai 2023.

Une grosse année que le directeur général a géré en tenant compte des difficultés d’approvisionnement dues à la crise sanitaire. Pour autant, il admet vivre une période de transition très intéressante qui l’amènera à proposer davantage des bateaux de transport à faible émission de CO2: "On se dirige de plus en plus vers des propulsions hybrides et nous avons déjà réalisé des applications d’hybridation de grande puissance."

Également dans les cartons du Varois, l’intégration de systèmes de soudage automatisé. "Nous voulons faire entrer les robots dans notre process de fabrication." Encore un gros défi qui lui a valu de décrocher fin décembre une subvention dans le cadre de France Relance - Soutien à l’investissement industriel dans les territoires.

