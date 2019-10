Le talonneur Guirado chausse les crampons à l'Edhec Business School

1,83 mètre, 105 kilos et un palmarès long comme le bras, Guilhem Guirado qui joue depuis cette saison à Montpellier au poste de talonneur, et qui officie en équipe de France pour cette coupe du monde au Japon, prépare son avenir professionnel en intégrant l'Edhec. Comment est-ce possible?

Le profil atypique du nouvel élève en 3e année de Bachelor à l'Edhec Business School est à saluer. Guilhem Guirado, 33 ans, 68 sélections en équipe de France (8 essais), trois Coupes du monde (2011, 2015 et 2019), vainqueur du Championnat de France avec Perpignan en 2009, vainqueur de la Coupe d’Europe avec Toulon en 2015, est un talonneur de poids. Mais pas que. S'il vient de signer pour trois ans au Montpellier Hérault Rugby, il s'est également inscrit en Bachelor à l'Edhec, grâce au programme à distance que propose l'école de commerce à ses élèves évoluant dans le sport de haut niveau. Un programme baptisé BBA Edhec Online, dirigé par Bernard Curzi, fier d'accueillir un tel sportif dans ses rangs: "Ce n'est plus au sportif de s'adapter, c'est l'école qui vient à lui, pour lui délivrer les mêmes cours, acquérir les mêmes compétences professionnelles et obtenir les mêmes diplômes." Ajoutant que ce dispositif permet "de préparer sa reconversion, sans contrainte de temps ni de lieu." Reconversion de haut niveau Face aux Etats-Unis (13e au classement mondial) ce matin du 2 octobre, c'est une équipe de France "bis" qui est alignée en match de poule de la Coupe du monde de rugby qui se déroule au Japon. La France (7e au classement) part largement favorite. Guirado, sur le banc des remplaçants pour ce match, laisse le capitanat à Louis Picamoles, mais il se pourrait que le néo-étudiant de l'Edhec joue en seconde période et bien entendu, on souhaite à l'équipe de faire la différence et d'engranger le point de bonus offensif en marquant quatre essais. Enfin bref, avant sa reconversion professionnelle, on lui (leur) demande (encore) de nous régaler sur le terrain. Match France-Etats-Unis : 9h45, heure française, le 2 octobre 2019. www.edhec.edu

